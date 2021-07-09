Во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП: какие могут быть последствия

Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и ранее исключили из фракции "Слуги народа", совершил ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон. О чем говорит это ЧП? Какие могут быть последствия? Какие выводы следует сделать?

ДТП. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE, эксперт по безопасности Алексей Павловский напоминает, что нардеп Александр Юрченко был членом фракции "Слуга народа", пошел по мажоритарке, избирался от Голосеевского района Киева. А теперь ему "светит" лишение права управления на один год, а также штраф в 17 000 гривен.

"Но это — не единственное. То, что у него обнаружили следы наркотиков (тест подтвердил, что он был под действием наркотического вещества "Экстази", которое запрещено на территории Украины), дает возможность нардепам вынести на голосование в Верховную Раду вопрос о лишении его депутатского мандата. Потому что он порочит репутацию и целой институтции — Рады, и мандата народного депутата", — поясняет Алексей Павловский.

По его словам, Юрченко должен сейчас становиться на учет к врачу-наркологу и проходить регулярные проверки, а также период определенной реабилитации.

"Если нардеп позволяет себе водить под действием наркотиков, то что говорить о других слоях населения? Сегодня в Украине в год выписывается по 130 000 протоколов за управление автомобилем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Это очень большая общественная проблема, с которой надо бороться, — уверен эксперт. — И я надеюсь, что ситуация с этим народным депутатом даст толчок, чтобы сотрудники патрульной полиции продумали механизмы, позволяющие эффективно выявлять водителей, находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь напоминает выражение "из грязи в князи". Его, по мнению эксперта, можно применить ко многим депутатам ВР, особенно из фракции "Слуга народа".



Денис Бондарь поясняет: "Большинство из них не имели особо никаких достижений в жизни, а многие даже и дня не руководили коллективами. Они попали в ВР исключительно на хайпе Зеленского. Как следствие, такие люди, получив власть и влияние, однако будучи к ним морально не готовыми, начинают себя вести аморально, пренебрегая нормами законов Украины".

Они, по словам адвоката, фактически возомнили себя небожителями и "новой политической элитой".

"Скорее всего, последствия будут примерно такими же, как и когда Юрченко стал фигурантом коррупционного дела. А именно — абсолютно никакими, — прогнозирует Денис Бондарь. — Давайте не забывать о круговой поруке, которая в нашей стране очень четко прослеживается среди всех сотрудников правоохранительных органов и властью. За время нахождения "Слуги народа" у власти, юридическим сообществом наблюдается грубое игнорирование норм законодательства Украины, когда вопросы касаются личных интересов власти. А вот когда они касаются ее оппонентов, закон работает, но в самой извращенной форме".

Что касается действия и санкций ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то ответственность за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должна быть безальтернативной, уверен эксперт. И даже не штраф, а небольшой тюремный срок, как это работает в Европе и США.

"Однако Украина к этому пока, похоже, не готова, — считает Денис Бондарь. — Известны случаи, когда отечественные полицейские при освидетельствовании использовали уже ранее распечатанные трубочки для драгеров и тому подобные случаи умышленных подстав обыкновенных украинцев. Ну, а случаи, как с вышеупомянутым депутатом, будут повторяться, пока действия "избранников" остаются безнаказанными".

Напомним, н еподалеку Львова, в селе Рясное-Русское трагически погиб одиннадцатилетний мальчик. Он был за рулем автомобиля BMW, и, не справившись с управлением съехал в кювет.

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