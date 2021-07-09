Во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП: какие могут быть последствия

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Ольга Чародий
Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и ранее исключили из фракции "Слуги народа", совершил ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон. О чем говорит это ЧП? Какие могут быть последствия? Какие выводы следует сделать?
ДТП. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE,
эксперт по безопасности Алексей Павловский напоминает, что нардеп Александр
Юрченко был членом фракции "Слуга народа", пошел по мажоритарке,
избирался от Голосеевского района Киева. А теперь ему "светит"
лишение права управления на один год, а также штраф в 17 000 гривен.
"Но это — не единственное. То, что у него обнаружили следы
наркотиков (тест подтвердил, что он был под действием наркотического вещества
"Экстази", которое запрещено на территории Украины), дает возможность
нардепам вынести на голосование в Верховную Раду вопрос о лишении его
депутатского мандата. Потому что он порочит репутацию и целой институтции —
Рады, и мандата народного депутата", — поясняет Алексей Павловский.
По его словам, Юрченко должен сейчас становиться на учет к врачу-наркологу
и проходить регулярные проверки, а также период определенной реабилитации.
"Если нардеп позволяет себе водить под действием наркотиков,
то что говорить о других слоях населения? Сегодня в Украине в год выписывается
по 130 000 протоколов за управление автомобилем в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения. Это очень большая общественная проблема, с которой надо
бороться, — уверен эксперт. — И я надеюсь, что ситуация с этим народным
депутатом даст толчок, чтобы сотрудники патрульной полиции продумали механизмы,
позволяющие эффективно выявлять водителей, находящихся в состоянии
наркотического или алкогольного опьянения".
Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме
Patriot.Legal Денис Бондарь напоминает выражение "из грязи в князи". Его, по
мнению эксперта, можно применить ко многим депутатам ВР, особенно из фракции
"Слуга народа".
Денис Бондарь поясняет: "Большинство из них не имели особо
никаких достижений в жизни, а многие даже и дня не руководили коллективами. Они
попали в ВР исключительно на хайпе Зеленского. Как следствие, такие люди,
получив власть и влияние, однако будучи к ним морально не готовыми, начинают себя
вести аморально, пренебрегая нормами законов Украины".
Они, по словам адвоката, фактически возомнили себя
небожителями и "новой политической элитой".
"Скорее всего, последствия будут примерно такими же, как и
когда Юрченко стал фигурантом коррупционного дела. А именно — абсолютно
никакими, — прогнозирует Денис Бондарь. — Давайте не забывать о круговой
поруке, которая в нашей стране очень четко прослеживается среди всех
сотрудников правоохранительных органов и властью. За время нахождения "Слуги
народа" у власти, юридическим сообществом наблюдается грубое игнорирование норм
законодательства Украины, когда вопросы касаются личных интересов власти. А вот
когда они касаются ее оппонентов, закон работает, но в самой извращенной
форме".
Что касается действия и санкций ст.130 Кодекса Украины об
административных правонарушениях, то ответственность за вождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения должна быть безальтернативной, уверен
эксперт. И даже не штраф, а небольшой тюремный срок, как это работает в Европе
и США.
"Однако Украина к этому пока, похоже, не готова, — считает
Денис Бондарь. — Известны случаи, когда отечественные полицейские при
освидетельствовании использовали уже ранее распечатанные трубочки для драгеров
и тому подобные случаи умышленных подстав обыкновенных украинцев. Ну, а случаи,
как с вышеупомянутым депутатом, будут повторяться, пока действия "избранников"
остаются безнаказанными".
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