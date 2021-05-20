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Скандальная вышиванка Зеленского: дизайнер объяснил, почему разрез сбоку (ФОТО)

Президента обвинили в ношении российской косоворотки на День украинской вышиванки

сегодня, 18:51
Автор:

Вечканова Елена

Неофициальный праздник, прославляющий национальную вышиванку, отмечается ежегодно 20 мая украинцами по всему миру.

Скандальная вышиванка Зеленского: дизайнер объяснил, почему разрез сбоку (ФОТО)

Дизайнер скандальной вышиванки Зеленского защитил свое творение. Фото: olenazelenska_official / Instagram

В этом году торжество слегка омрачилось громким скандалом, связанным с Россией, из-за наряда главы государства Владимира Зеленского. Однако, по мнению дизайнера вышитой рубашки президента Артема Климчука, ничего "криминального" не произошло, сообщает "Vogue Украина".

Напомним, что многие представители украинского сегмента соцсетей раскритиковали Зеленского, выложившего фото, где он вместе с женой Еленой позирует в вышиванках. Суть скандала — в рубашке президента, которая больше похожа на российскую косоворотку.

Отметим, что праздничную одежду для президентской четы разрабатывал один из украинских дизайнеров Артем Климчук, владеющий одноименным брендом (ARTEMKLIMCHUK). К слову, он же и подтвердил, что рубашка действительно выкроена по типу косоворотки.

Однако Климчук утверждает, что в основе наряда Зеленского находится не национальная одежды России, а старинные вышиванки, хранящиеся в музеях на Днепропетровщине. Дизайнер поясняет, что подобные вышиванки, схожие с российскими косоворотками, часто носили украинцы, населяющие восточные украинские земли.

В подтверждение своих слов дизайнер даже выложил в личном Instagram фотографию вышиванки, которую использовал в качестве вдохновения при создании заказа для президентской семьи.

Скандальная вышиванка Зеленского: дизайнер объяснил, почему разрез сбоку (ФОТО) - фото 2

Артем Климчук отметил, что и рубашку для первой леди изготавливали на основе старинных образов. По итогу же обе вышиванки украсили специальным узором, над которым трудился мастер вышивки Руслан Панчук.

Напомним, чете Зеленских здорово "досталось" от патриотически настроенных украинцев. Многие не сдерживали едких замечаний, а некоторые — даже нецензурную лексику. Больше деталей и реакций пользователей ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как с Днем вышиванки Украину поздравили европейские дипломаты.


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Источник: https://vogue.ua/article/fashion/persona/obrazy-eleny-i-vladimira-zelenskih-v-den-vyshivanki.html
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