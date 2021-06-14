Скандал со строительством Киевской объездной дороги: новые детали

Государственное предприятие "Прозорро" (Prozorro) способно адаптировать онлайн-систему для проведения тендеров по строительным работам для Киевской объездной дороги (КОД). В Prozorro опровергли объяснения "Укравтодора" о невозможности проведения публичных тендеров, сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление компании.



План сооружения Киевской объездной дороги. Фото: ОП

В Prozorro отметили, что приспособление их системы к отбору подрядчика, который будет привлекать кредиты для проведения работ, возможно и "не является сверхсложной задачей".

Такое заявление на предприятии сделали после того, как в начале июня Верховная Рада приняла законопроект № 5309. Этим документом вывели из-под Закона "О публичных закупках" работы по строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Таким образом, эти закупки будут происходить без аукционов на Prozorro и не будут отображаться в онлайн-системе.

Законопроект №5309 7 июня подписан председателем Верховной Рады и направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"В "Укравтодоре" объяснили, что решение вывести закупки строительства КОД из-под Prozorro было вызвано необходимостью заключить с подрядчиком EPC+F контракт, в рамках которого подрядчики будут сами искать кредитное финансирование. Такая возможность действительно не предусмотрена в Законе Украины "О публичных закупках" и Prozorro, впрочем, никаких обращений о реализации этого подхода в электронной системе мы не получали", — подчеркнули в Prozorro.

В предприятии добавили, что стоимость проекта строительства Киевской объездной дороги в 85 млрд грн — это 12% годового объема всех госзакупок в Украине, поэтому обеспечить прозрачность расходов налогоплательщиков является критическим требованием.

На фоне отчета об успехах в борьбе с коррупцией в Украине Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) одновременно раскритиковало принятые недавно Верховной Радой законы. Один из них уже вступил в силу и позволяет депутатам и госслужащим одновременно занимать государственные должности и заниматься бизнесом.

Кроме того, в НАПК подчеркнули, что из-за изменений в Закон "О публичных закупках" десятки миллиардов гривен будут потрачены на проект строительства Большой кольцевой дороги в обход прозрачных тендерных процедур.



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