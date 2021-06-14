Скандал со строительством Киевской объездной дороги: новые детали

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Наталья Некрасова
Государственное предприятие "Прозорро" (Prozorro) способно адаптировать онлайн-систему для проведения тендеров по строительным работам для Киевской объездной дороги (КОД). В Prozorro опровергли объяснения "Укравтодора" о невозможности проведения публичных тендеров, сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление компании.
План сооружения Киевской объездной дороги. Фото: ОП
В Prozorro отметили, что приспособление их системы к отбору подрядчика, который будет привлекать кредиты для проведения работ, возможно и "не является сверхсложной задачей".
Такое заявление на предприятии сделали после того, как в начале июня Верховная Рада приняла законопроект № 5309. Этим документом вывели из-под Закона "О публичных закупках" работы по строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Таким образом, эти закупки будут происходить без аукционов на Prozorro и не будут отображаться в онлайн-системе.
Законопроект №5309 7 июня подписан председателем Верховной Рады и направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В предприятии добавили, что стоимость проекта строительства Киевской объездной дороги в 85 млрд грн — это 12% годового объема всех госзакупок в Украине, поэтому обеспечить прозрачность расходов налогоплательщиков является критическим требованием.
На фоне отчета об успехах в борьбе с коррупцией в Украине Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) одновременно раскритиковало принятые недавно Верховной Радой законы. Один из них уже вступил в силу и позволяет депутатам и госслужащим одновременно занимать государственные должности и заниматься бизнесом.
Кроме того, в НАПК подчеркнули, что из-за изменений в Закон "О публичных закупках" десятки миллиардов гривен будут потрачены на проект строительства Большой кольцевой дороги в обход прозрачных тендерных процедур.
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Новости
Михайло
сегодня, 08:25
а як по іншому розпиляєш 85 мілліардів грн, кожен високопоставлений чиновник бажає відкусити значний шмат від цього пиріжка, знаючи, що цей проект кришують ну на самому високому рівні.