Как нардепы бизнес и деньги защищают: о признаках коррупции в законах рассказали в НАПК

На фоне отчета об успехах в борьбе с коррупцией в Украине Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) при этом критикует принятые недавно Верховной Радой законы. Один из них уже вступил в силу и позволяет депутатам и госслужащим одновременно занимать государственные должности и заниматься бизнесом. Признаки коррупции содержат ряд законопроектов, рассказали в пресс-службе НАПК.



Украинская гривна. Фото из открытых источников

Верховная Рада 29 апреля 2021 года приняла закон №5173, которым внесли изменения в порядок декларирования. Несмотря на замечания и рекомендации НАПК наложить на закон вето, документ 31 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 2 июня.

Теперь чиновникам разрешено не декларировать операции по обмену валюты. Таким образом стала возможна легализация незаконных активов, отмечают в НАПК. В частности, "дополнительные деньги" смогут оправдать выгодным курсом валют. Чиновники также смогут занимать государственные должности и управлять бизнесом, что позволит им лоббировать интересы отдельных компаний и финансово-промышленных групп, считают в НАПК. Закон также позволяет бизнесменам не передавать свои права на бизнес в управление другим лицам.

"Все это, конечно, повлияет на объективность решений этих должностных лиц, а также поможет им избегать ответственности за свои действия в интересах других лиц и компаний, а не государства", — считает глава НАПК Александр Новиков.

В Верховной Раде 3 июня приняли еще два закона, которые содержат коррупционные составляющие и должны быть отменены, считают в ведомстве. Речь идет о президентском законопроекте №4651 об ответственности за ложь в декларациях и изменениях в закон о публичных закупках. Эти законопроекты еще не подписаны президентом, но один из них Зеленский уже пообещал ветировать. Глава государства недоволен нормами усиления ответственности за ложь в декларациях, которые позволяют чиновникам переписать свое имущество на родственников и не декларировать их финансовое положение.

Введение онлайн-системы государственных закупок Prozorro за последние пять лет позволило Украине вывести "из тени" более 6 млрд долл., но правила проведения тендеров вновь изменили законопроектом №5309. В НАПК отметили, что при рассмотрении документа в него внесли поправку об исключении строительства Большой кольцевой дороги в Киеве из-под действия закона "О публичных закупках".

"Это означает, что десятки миллиардов гривен будут потрачены на масштабный проект для строительства Большой кольцевой дороги в обход прозрачных тендерных процедур, которые призваны минимизировать коррупцию и обеспечить добросовестную конкуренцию", — пояснили в НАПК.

Этот проект стоимостью более 85 млрд грн должен реализовать "Укравтодор". Его анонсировали ранее в Офисе президента.

В НАПК также считают, что обязательства предпринимателей вместе с жалобой о нарушении их прав при госзакупках подавать в Антимонопольный комитет перечень доказательств лишним. Участники тендеров и без этой новой нормы обязаны подать обоснование жалобы. Изменения в закон о публичных закупках, принятые в законопроекте №5309 могут лишить бизнес прав на обжалование тендеров и позволят АМК по своему усмотрению не рассматривать жалобы, подчеркнули в НАПК.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в закон о публичных закупках. Некоторые нардепы считают его "насквозь коррумпированным". Нардепы также приняли президентский законопроект №4651, которым вернули наказание в виде лишения свободы за ложь в декларациях. При этом доработанный проект закона №2713-д по налогам на доходы от азартных игр, которым предлагалось лотереи и казино частично освободить от уплаты налогов, направили на очередную доработку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!