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Скандал с яйцами продолжается: ДБР нашло махинаторов (ВИДЕО)

Сумма ущерба составляет более 4,6 млн грн, которую разделили между собой пятеро злоумышленников

сегодня, 15:38
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Автор:

Моесеенко Валентина








Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) в ходе совместной спецоперации со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали преступную группу, присвоившую средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ), пишут "Комментарии".

Скандал с яйцами продолжается: ДБР нашло махинаторов (ВИДЕО)

Задержание махинаторв. Фото: ГБР

В рамках скандального расследования обеспечения пищевыми продуктами военных, одним из эпизодов является деятельность фирм, которые среди прочего поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны.


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"Поскольку здесь, по мнению воров, проще всего "спрятать концы в воду" – продукты можно "списать", "съесть на бумаге" и тому подобное, – объясняют силовики. — Махинаторы в финансово-хозяйственные документы вносили заведомо ложные данные по получению военными продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Потом "виртуальные" продукты "списывали" – вроде бы их употребили солдаты".

На самом деле, документально проверить потребленные продукты очень трудно, однако специалисты ДБР разоблачают и такие схемы, не позволяя наживаться на тех, кто защищает нашу страну. Силовики в этот раз задержали преступную группу из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Кроме того, задержан военнослужащий, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов.

Сумма ущерба государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн. Сэкономленные средства, которые перечисляло Минобороны на счета предприятия-поставщика, участники схемы делили между собой.

Во время обысков изъяли черновую бухгалтерию, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более миллиона гривен наличными.

С полученным готовят сообщения о подозрении и ходатайстве об избрании мер в виде содержания под стражей.

По предварительной квалификации уголовного правонарушения, участникам "схемы" грозит наказание до 12 лет лишения свободы.


Напомним, как писали "Комментарии", недавно в СМИ появилась информация, что Минобороны якобы закупает для военных продукты по ценам, вдвое-втрое превышающим розничные. В ведомстве это назвали искусственной информатакой. Частично министр Резников подтвердил, что такой документ имеет место, просто произошли технические ошибки. И будто по этому контракту деньги еще не потрачены.

Читайте на портале "Комментарии" — на фоне скандала: В Минобороны снова взялись за реформу питания.



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