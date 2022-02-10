Скандал с пикапами для пограничников: чиновники отреагировали

Недавно в соцсетях распространили информацию о том, что пикапы Mitsubishi L200, которые в рамках поддержки выделили правительство Соединенных штатов Америки для украинских пограничников, продают в интернете. Однако в Госпограничной службе заверили, что такая информация фейковая. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает портал "Комментарии".

Новые автомобили Mitsubishi L200 для Госпогранслужбы были переданы представителями США еще 4 февраля. Вскоре появились объявления с продажей авто, очень похожих на предоставленные американцами. Их стоимость была оценена в 35 тысяч долларов. Однако в пограничной службе подобные обвинения всячески отрицают.

"Вся полученная пограничниками техника есть в наличии. Ее распределение в подразделения будет происходить в соответствии с договоренностями с международными партнерами. Никакой речи о ее продаже идти не может. Советуем людям внимательно проверять объявления при покупке автомобилей, чтобы не стать жертвой мошенников. Не исключено, что это может быть чья-то грязная дезинформационная кампания", — сообщили в Госпогранслужбе Украины.





Министерстве иностранных дел выразили решительный протест в связи с решением России по блокированию части акватории морей. В ведомстве также отметили, что такие действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны в отношении нашего государства недопустимы. В МИД добавили, что они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву. Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в

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