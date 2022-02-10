Украина отреагировала на возможную блокаду Россией акватории Черного и Азовского морей

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Елизавета Черных
По данным морской охраны Государственной пограничной службы Украины, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля. В свою очередь редактор профильного издания BlackSeaNews Андрей Клименко в своем Facebook сообщил, что происходящее "очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов.
Министерство иностранных дел - фото из открытых источников
Украинская сторона отреагировала на сообщение о возможной блокаде РФ акваторий двух морей. В Министерстве иностранных дел выразили решительный протест в связи с решением страны-агрессора о блокировании части акватории морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.
В ведомстве также отметили, что такие действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны в отношении нашего государства являются недопустимыми.
Ранее на портале "Комментарии" - Начало военных учений Беларуси с РФ: растет ли риск вторжения в Украину.
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