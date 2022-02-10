Украина отреагировала на возможную блокаду Россией акватории Черного и Азовского морей

По данным морской охраны Государственной пограничной службы Украины, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля. В свою очередь редактор профильного издания BlackSeaNews Андрей Клименко в своем Facebook сообщил, что происходящее "очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов.

Министерство иностранных дел - фото из открытых источников

"Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений – начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. (такого за последние 8 лет не было), — написал Клименко и приложил к публикации карту.

Украинская сторона отреагировала на сообщение о возможной блокаде РФ акваторий двух морей. В Министерстве иностранных дел выразили решительный протест в связи с решением страны-агрессора о блокировании части акватории морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины", — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также отметили, что такие действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны в отношении нашего государства являются недопустимыми.

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