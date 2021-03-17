Шмыгаль может удерживать Жмака на посту главы УЗ в интересах Ахметова, – Лещенко

Бывший народный депутат Украины и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко намекнул на то, что премьер-министр Денис Шмыгаль может пытаться удерживать на посту главу УЗ Владимира Жмака в интересах олигарха Рината Ахметова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Кабмин

Для Ахметова Жмак стратегически важен как источник дохода его бизнеса. Сегодня член Наблюдательного совета Сергей Лещенко в очередной раз указал на прямую связь между убытками "Укрзализныци" и прибылью Ахметова.

"Друзья, в последние дни многие из вас обращаются с вопросами о кадровых решений, принятых наблюдательным советом по менеджменту Укрзализныци. Поскольку некоторые вещи я не уполномочен комментировать, лично от себя хочу порекомендовать вам хорошее расследование. Если читать весь текст нет времени, то просто прочитайте первое предложение в статье: "Метинвест" получил почти половину рабочего парка полувагонов Укрзализныци на три года", — написал он и дал ссылку на расследование.

Компания "Метинвест", как известно, является одной из бизнес-структур самого богатого человека Украины и олигарха Рината Ахметова. Сегодня наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку главы правления компании Владимира Жмака.

На очередном заседании Кабинета министров 17 марта должен быть рассмотрен вопрос отставки Жмака.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль до прихода в политику работал топ-менеджером в корпорации ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову. Шмыгаль был генеральным директором Бурштынской ТЭЦ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Шмыгаль высказался о повышении пенсий в Украине.







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