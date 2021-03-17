logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.03.2021

BTC/USD

54905.56

ETH/USD

1760.14

LTC/USD

196.10

НБУ 17.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Шмыгаль может удерживать Жмака на посту главы УЗ в интересах Ахметова, – Лещенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Шмыгаль может удерживать Жмака на посту главы УЗ в интересах Ахметова, – Лещенко

Компания Ахметова получает огромные заказы от УЗ

сегодня, 12:52
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший народный депутат Украины и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко намекнул на то, что премьер-министр Денис Шмыгаль может пытаться удерживать на посту главу УЗ Владимира Жмака в интересах олигарха Рината Ахметова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Шмыгаль может удерживать Жмака на посту главы УЗ в интересах Ахметова, – Лещенко

Фото: Кабмин

Для Ахметова Жмак стратегически важен как источник дохода его бизнеса. Сегодня член Наблюдательного совета Сергей Лещенко в очередной  раз указал на прямую связь между убытками "Укрзализныци" и прибылью Ахметова. 


"Друзья, в последние дни многие из вас обращаются  с вопросами о кадровых решений, принятых наблюдательным советом по менеджменту Укрзализныци.  Поскольку некоторые вещи я не уполномочен комментировать, лично от себя хочу порекомендовать вам хорошее расследование.  Если читать весь текст нет времени, то просто прочитайте первое предложение в статье: "Метинвест" получил почти половину рабочего парка полувагонов Укрзализныци на три года", — написал он и дал ссылку на расследование.


Компания "Метинвест", как известно, является одной из бизнес-структур самого богатого человека Украины и олигарха Рината Ахметова. Сегодня наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку главы правления компании Владимира Жмака. 


На очередном заседании Кабинета министров 17 марта должен быть рассмотрен вопрос отставки Жмака. 


Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль до прихода в политику работал топ-менеджером в корпорации ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову. Шмыгаль был генеральным директором Бурштынской ТЭЦ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Шмыгаль высказался о повышении пенсий в Украине. 

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100001820318050/posts/5137944872942806/?extid=0&d=n
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ