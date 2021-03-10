Шмыгаль: В 2021 году состоится еще три этапа повышения пенсий

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Лиза Снисар
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году
планируется провести три этапа повышения пенсий для разных категорий
пенсионеров. Об этом стало известно на заседании правительства 10 марта.
Денис Шмыгаль - фото из открытых источников
В Кабмине отметили, что для того, чтобы увеличить выплаты
пенсионерам, нужен "кардинально другой подход".
Напомним, что в Украине через 30 лет пенсия может составлять
не более 18% заработной платы, тогда как сейчас — 29%. Об этом сказала министр социальной
политики Украины Марина Лазебная. По словам главы Министерства социальной
политики, в стране с такой демографической ситуацией, теневым рынком труда и
трудовой миграцией, как в Украине, не может существовать только солидарный
уровень пенсии. Поэтому рассматривают вариант подкрепить солидарную
пенсионную систему в Украине накопительной. Внедрить обязательный накопительный
уровень Минсоцполитики предлагает для людей с тяжелыми и вредными условиями
труда с 2022 года, а для остальных чуть позже — с 2023 года.
Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, какой должен быть размер минимальной пенсии в
Украине в соответствии с установленным прожиточным минимумом. Сейчас
минимальная сумма пенсии в Украине составляет 1769 гривен, когда прожиточный
минимум для человека пенсионного возраста составляет 3370 гривен. По
расчетам министерства, даже если считать пенсии по устаревшей методике, то
прожиточный минимум необходимо увеличить как минимум вдвое. Минимальный размер
пенсии устанавливают в размере прожиточного минимума для тех, кто не способен
работать.
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