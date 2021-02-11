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Главная Новости Политика Скандалы Сергей Притула рассказал, планирует ли уходить из политики
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Сергей Притула рассказал, планирует ли уходить из политики

Он дал четкий ответ

сегодня, 16:00
Автор:

Гриниченко Дима

Известный украинский шоумен, волонтер и бывший кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула прокомментировал слухи о своем уходе из политики после его исключения из состава политического совета "Голоса". Соответствующее видеообращение Притула опубликовал на своей странице в Facebook.

Сергей Притула рассказал, планирует ли уходить из политики

Притула. Фото: YouTube

По словам Притулы, те люди, которые восприняли его исключение из политического совета партии "Голос" как уход из политики, глубоко ошибаются.

Он отметил, что вопреки слухам в прессе он продолжит политическую деятельность, как и обещал, а также анонсировал множество работы в насыщенном 2021 году.

Шоумен сказал, что многим хотелось бы увидеть его уход из политики, а он сам может не нравится многим. Он сказал, что всегда придерживается своего слова.

Он обратился ко всем людям, которые распространяют слухи о конце его политической карьеры и заявил, что "Притула в игре, и ответ не заставит себя ждать".

Сергей Притула баллотировался на пост городского головы Киева от партии "Голос" на местных выборах в 2020 году. Он занял третье место, набрав более 7% голосов избирателей, уступив экс-главе КГГА Александру Попову и действующему мэру Виталию Кличко, который одержал победу в первом туре.

На досрочных парламентских выборах летом 2019 года Притула баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Голос", однако не набрал необходимого количества голосов для прохода в Парламент.

Притула стал известен активной волонтерской деятельностью и помощью украинским военным во время войны на Донбассе. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Путин сделал заявление насчет оккупированного Донбасса.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=464785601365603
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