Сергей Притула рассказал, планирует ли уходить из политики

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Гриниченко Дима
Известный украинский шоумен, волонтер и бывший кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула прокомментировал слухи о своем уходе из политики после его исключения из состава политического совета "Голоса". Соответствующее видеообращение Притула опубликовал на своей странице в Facebook.
Притула. Фото: YouTube
По словам Притулы, те люди, которые восприняли его исключение из политического совета партии "Голос" как уход из политики, глубоко ошибаются.
Он отметил, что вопреки слухам в прессе он продолжит политическую деятельность, как и обещал, а также анонсировал множество работы в насыщенном 2021 году.
Шоумен сказал, что многим хотелось бы увидеть его уход из политики, а он сам может не нравится многим. Он сказал, что всегда придерживается своего слова.
Он обратился ко всем людям, которые распространяют слухи о конце его политической карьеры и заявил, что "Притула в игре, и ответ не заставит себя ждать".
Сергей Притула баллотировался на пост городского головы Киева от партии "Голос" на местных выборах в 2020 году. Он занял третье место, набрав более 7% голосов избирателей, уступив экс-главе КГГА Александру Попову и действующему мэру Виталию Кличко, который одержал победу в первом туре.
На досрочных парламентских выборах летом 2019 года Притула баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Голос", однако не набрал необходимого количества голосов для прохода в Парламент.
Притула стал известен активной волонтерской деятельностью и помощью украинским военным во время войны на Донбассе.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Путин сделал заявление насчет оккупированного Донбасса.
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