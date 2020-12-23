Семья Кернеса идет в суд против Украины

Язык
Coinspot 23.12.2020
BTC/USD
23590.53
ETH/USD
607.02
LTC/USD
105.93
НБУ 23.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
23 декабря на церемонии прощания с Геннадием Кернесом адвокат последнего от имени его семьи заявил, что будет добиваться реабилитации городского головы по делу похищений евромайдановцов. Об этом заявил после церемонии прощания адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает "Укринформ".
Адвокат подчеркнул, что семья и сторона защиты Кернеса будут настаивать на суде по его реабилитации.
Ранее "Комментарии" называли одну из версий, кто заразил Геннадия Кернеса смертельной болезнью. Также Павел Фукс рассказал, что будет с Харьковом дальше после смерти политика.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости