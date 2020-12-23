Семья Кернеса идет в суд против Украины

23 декабря на церемонии прощания с Геннадием Кернесом адвокат последнего от имени его семьи заявил, что будет добиваться реабилитации городского головы по делу похищений евромайдановцов. Об этом заявил после церемонии прощания адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает "Укринформ".

"В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года у Харькове в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это нет реабилитирующих оснований", — отметил Гунченко.

Адвокат подчеркнул, что семья и сторона защиты Кернеса будут настаивать на суде по его реабилитации.

"Должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, по делам о репрессированных".

Ранее "Комментарии" называли одну из версий, кто заразил Геннадия Кернеса смертельной болезнью. Также Павел Фукс рассказал, что будет с Харьковом дальше после смерти политика.





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