Соратник Кернеса рассказал, что будет с Харьковом после смерти политика

Соратник Геннадия Кернеса, бизнесмен Павел Фукс считает, что в ближайшее время Харьковом будет руководить "правая рука" Кернеса Игорь Терехов. Об этом он сказал в интервью "Стране".

"Что будет после смерти Кернеса? Парламент проголосует за новые выборы. До выборов есть Терехов, правая рука Кернеса, и он со всем справлялся. Кернес последний год по нарастающей делегировал ему полномочия. Он сильный хозяйственник и порядочный парень. На него в городе ориентируются все элиты. Выборы показали одну интересную вещь. Местные выборы в парламентские не коррелируются. Люди хотят видеть хозяйственников на местах. У нас вытачивается хозяйственная элита. В то же время хозяйственник не всегда хороший политик. Есть такая профессия — профессиональный политик. Нельзя профессионально заниматься городом и политикой одновременно", — заявил Фукс.

Ранее "Комментарии" сообщали, кто, вероятнее всего, заразил Кернеса.

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