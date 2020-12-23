Соратник Кернеса рассказал, что будет с Харьковом после смерти политика

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Владимир Лавский
Соратник Геннадия Кернеса, бизнесмен Павел Фукс считает, что в ближайшее время Харьковом будет руководить "правая рука" Кернеса Игорь Терехов. Об этом он сказал в интервью "Стране".
Ранее "Комментарии" сообщали, кто, вероятнее всего, заразил Кернеса.
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