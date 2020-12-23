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Главная Новости Политика внутренняя политика Соратник Кернеса рассказал, что будет с Харьковом после смерти политика
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Соратник Кернеса рассказал, что будет с Харьковом после смерти политика

По мнению Фукса, Харьковом сейчас будет руководить Игорь Терехов

сегодня, 13:00
Автор:

Владимир Лавский

Соратник Геннадия Кернеса, бизнесмен Павел Фукс считает, что в ближайшее время Харьковом будет руководить "правая рука" Кернеса Игорь Терехов. Об этом он сказал в интервью "Стране". 

Соратник Кернеса рассказал, что будет с Харьковом после смерти политика

"Что будет после смерти Кернеса? Парламент проголосует за новые выборы. До выборов есть Терехов, правая рука Кернеса, и он со всем справлялся. Кернес последний год по нарастающей делегировал ему полномочия. Он сильный хозяйственник и порядочный парень. На него в городе ориентируются все элиты. Выборы показали одну интересную вещь. Местные выборы в парламентские не коррелируются. Люди хотят видеть хозяйственников на местах. У нас вытачивается хозяйственная элита. В то же время хозяйственник не всегда хороший политик. Есть такая профессия — профессиональный политик. Нельзя профессионально заниматься городом и политикой одновременно", — заявил Фукс. 

Ранее "Комментарии" сообщали, кто, вероятнее всего, заразил Кернеса. 


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Источник: https://strana.ua/articles/interview/308244-druh-kernesa-pavel-fuks-rasskazal-o-svoikh-otnoshenijakh-s-merom-i-eho-bolezni.html
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