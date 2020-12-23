Стало известно, кто заразил Кернеса смертельной болезнью

Близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс заявил, что коронавирусом мэра Харькова заразила, вероятно, домработница. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"Правда, что Кернеса заявила домработница? Говорят, что да, ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски. Для него было важно показать, что он не боится пандемии. Чтоб не останавливать жизнедеятельность города. Он боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался. Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала. Как она себя сейчас чувствует? Понятия не имею", — заявил Фукс.

Ранее "Комментарии" сообщали, где сейчас находится гроб с телом Кернеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!