Стало известно, кто заразил Кернеса смертельной болезнью

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Владимир Лавский
Близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс заявил, что коронавирусом мэра Харькова заразила, вероятно, домработница. Об этом он рассказал в интервью "Стране".
Ранее "Комментарии" сообщали, где сейчас находится гроб с телом Кернеса.
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