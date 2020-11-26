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Главная Новости Политика Скандалы СБУ: через Украину хотели переправить российское военное снаряжение в Африку
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СБУ: через Украину хотели переправить российское военное снаряжение в Африку

СБУ остановила деятельность киевской компании, которая пыталась незаконно переправить российские комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки

сегодня, 12:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

СБУ заблокировала международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предотвратила их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается на сайте СБУ.

СБУ: через Украину хотели переправить российское военное снаряжение в Африку

Фото: из открытых источников

Служба безопасности остановила деятельность киевской компании, которая незаконно планировала поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки. В документации указали ложную информацию, чтобы переправить товар за границу. У правонарушителей также не было необходимых документов для поставки продукции такой категории. Как сообщаетcя в пресс-центре СБУ, планировалось переправить снаряжение авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь". 

Начато производство по ч. 1 ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров) УК.  На данный момент ведется расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера, 25 ноября, СБУ разоблачила командира Нацгвардии, который передавал РФ данные о военных операциях Украины и международной помощи стране. CБУ получила доказательства его противоправной деятельности.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-vyiavyla-ta-prypynyla-funktsionuvannia-mizhnarodnoho-kanalu-perepravlennia-tovariv-viiskovoho-pryznachennia
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