СБУ: через Украину хотели переправить российское военное снаряжение в Африку

СБУ заблокировала международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предотвратила их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается на сайте СБУ.

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Служба безопасности остановила деятельность киевской компании, которая незаконно планировала поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки. В документации указали ложную информацию, чтобы переправить товар за границу. У правонарушителей также не было необходимых документов для поставки продукции такой категории. Как сообщаетcя в пресс-центре СБУ, планировалось переправить снаряжение авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь".

Начато производство по ч. 1 ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров) УК. На данный момент ведется расследование.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера, 25 ноября, СБУ разоблачила командира Нацгвардии, который передавал РФ данные о военных операциях Украины и международной помощи стране. CБУ получила доказательства его противоправной деятельности.

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