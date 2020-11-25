СБУ: в Нацгвардии передавали спецслужбам РФ данные об обороне Украины (видео)

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Татьяна Лозовенко
Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.
Фото: из открытых источников
По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. СБУ уже получила доказательства его противоправной деятельности.
Злоумышленника будут судить по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Спецоперация по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводилась Департаментом военной контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ во процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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