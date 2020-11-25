kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19255.66

ETH/USD

594.97

LTC/USD

88.10

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы СБУ: в Нацгвардии передавали спецслужбам РФ данные об обороне Украины (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ: в Нацгвардии передавали спецслужбам РФ данные об обороне Украины (видео)

Злоумышленника будут судить по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины

сегодня, 15:52
Автор:

Татьяна Лозовенко

Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.

СБУ: в Нацгвардии передавали спецслужбам РФ данные об обороне Украины (видео)

Фото: из открытых источников

По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. СБУ уже получила доказательства его противоправной деятельности.

Злоумышленника будут судить по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


Спецоперация по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводилась Департаментом военной контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ во процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее "Комментарии" сообщали, что США отправляют бомбардировщики на Ближний Восток. Экипажи B-52H "Stratofortress" ВВС США, в 5-м бомбардировочном крыле базы ВВС Майнот, Северная Дакота, 21 ноября выполняют краткосрочную миссию на Ближний Восток, чтобы сдержать агрессию и успокоить партнеров США.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/viiskova-kontrrozvidka-sbu-vykryla-na-derzhavnii-zradi-komandyra-pidrozdilu-natsionalnoi-hvardii-video
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ