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Разумков объяснил, почему Украина не объявила войну России

Вопрос в исполнении законов Украины

сегодня, 13:45
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объяснил, почему наша страна не объявила официальную войну России после аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

Разумков объяснил, почему Украина не объявила войну России

Фото: 24 канал

По его словам, наша страна не объявила войну на официальном уровне не из-за того, что законодательство прописано несовершенно. Причиной спикер Рады назвал невыполнение норм, которые прописаны в законах.

Он отметил, что в украинском законодательстве абсолютно четко урегулирован и прописан механизм объявления войны, который просто не введен в действие. Спикер подчеркнул, что Россия аннексировала украинский Крым и оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей. 

Разумков сказал, что тот факт, что в Украине до сих пор не объявили войну, связан не с юридическим несовершенством законом, а просто в их невыполнении. Он отметил, что в нашей стране существует множество правильных законно, которые исполняются неправильно или не исполняются в принципе. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства её прямого военного вторжения на территорию Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали о заявлении Леонида Кравчука насчет силового освобождения Донбасса.

Читайте также, почему Разумков голосовал против санкций в отношении телеканалов Медведчука. 




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/razumkov-obyavlenii-voyny-ukraine-normy-propisany-1615449395.html
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