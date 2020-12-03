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Разумков закрыл заседание Верховной Рады: что порешали парламентарии

Решая дела государства, депутаты не забыли и о себе

сегодня, 16:20
Автор:

Павел Зинченко

Председатель верховной рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента 3 декабря.

Разумков закрыл заседание Верховной Рады: что порешали парламентарии

ФОТО: Интерфакс Украина

"Пленарное заседание объявляю закрытым", — сказал председатель парламента традиционную для таких случаев фразу.

Во время пленарного заседания 3 декабря депутаты приняли закон о внутреннем водном транспорте (1182-1-д). Кроме того, они усилили парламентский контроль, одобрив законопроект № 4131.

Ко всему прочему депутаты не забыли и о себе. Теперь они будут иметь помощников без высшего образования (согласно законопроекту № 3644-д), а также сняли ограничения, которые предусматривались при приеме на работу на государственную службу (законопроект № 4096).

Также парламентарии внесли изменения в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", которые касались назначения на административные должности в специализированную антикоррупционную прокуратуру. Изменения были включены в законопроект №4227.

Во время первого чтения депутаты одобрили законопроект №3946 об усилении ответственности за подделку и кражу документов.

Как сообщало издание "Комментарии", Верховная рада не отменила карантин выходного дня. В поддержку отмены проголосовали всего 149 депутатов из 226 необходимых. Постановление № 4381 предполагало пересмотр и смягчение ранее введенных Кабмином ограничений касаемо деятельности заведений торговли, общественного питания, ТРЦ, ночных клубов и других субъектов хозяйствования в выходные дни.


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3148078-razumkov-zakryl-zasedanie-rady.html
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