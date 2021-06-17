Расстрел «ОПЗЖ»: что думают депутаты о потасовке в Раде — эксклюзив

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Вечканова Елена
Одним из самых
ярких политических событий четверга, 17 июня, в Верховной Раде Украины стала
перепалка между представителями партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — За жизнь". Парламентской корреспондентке портала "Комментарии"
Марии Гергелюк удалось пообщаться с некоторыми из непосредственных участников конфликта и разузнать подробности.
Потасовка в Раде между "Слугой народа" и "ОПЗЖ" 17 июня 2021 года. Скрин с трансляции
По словам "слуги
народа" Никиты Потураева, речь которого и стала толчком к последующей потасовке
между депутатами, никакого призыва к совершению насилия над депутатами от "ОПЗЖ"
в его словах не было.
Потураев говорит,
что прежде всего он хотел акцентировать на том, что нельзя играть с народом и
испытывать его терпение.
Также Никита
Потураев поблагодарил своих коллег по фракции и отдельно Николая Тищенко,
который вступил в драку с Ильей Кивой, за то, что они помогли оттеснить "ОПЗЖ"
от трибуны. Таким образом, по словам политика, голосование за очередные поправки
в законодательство не было сорвано.
Объяснился депутат
и за свое последующие извинение.
Вероятные слухи о
своем отстранении с поста руководителя комитета ВР депутат отрицает.
А вот депутат от "ОПЗЖ"
Илья Кива, который устроил драку у трибуны с уже упомянутым Николаем Тищенко,
считает, что власть начала полноценное наступление на оппозиционные силы.
По мнению Кивы, нардепы
не могут призывать к убийству, а именно это Никита Потураев якобы и пытался
сделать.
Свою потасовку "один-на-один"
с Тищенко Илья Кива аргументирует тем, мол "Коля думал, что он самый сильный".
Также нардеп от "ОПЗЖ" объяснил, что представителей их партии у трибуны
пытались жестко остановить, толкали в спину. Поэтому и произошла "небольшая потасовка,
а не драка".
В искренность
извинений Потураева Кива не верит, считает, что депутат сделал это лишь после
слов Дмитрия Разумкова. Именно поэтому собирается с коллегами обратиться к
правоохранителям, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.
Нардеп от "Европейской
солидарности" Алексей Гончаренко стал одним из первых политиков, сообщивших широким
массам о произошедшем инциденте — благодаря личному Telegram-каналу. Свою позицию он обозначает весьма конкретно.
По мнению
политика, украинцы не должен наблюдать за тем, как "Кива кого-то вытаскивает из
трибуны или наоборот". Народу нужна нормальная работа парламента в плане
законодательных норм.
Накажут ли Никиту
Потураева, Гончаренко не знает. По его мнению, этим будет заниматься
регламентный комитет. Также депутат добавил, что, насколько ему известно,
некоторые нардепы собрались обращаться в позицию.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, из-за чего в обстоятельную драку чуть не переросла недавняя сессия в горсовете Черкасс.
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