Расстрел «ОПЗЖ»: что думают депутаты о потасовке в Раде — эксклюзив

Одним из самых ярких политических событий четверга, 17 июня, в Верховной Раде Украины стала перепалка между представителями партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — За жизнь". Парламентской корреспондентке портала "Комментарии" Марии Гергелюк удалось пообщаться с некоторыми из непосредственных участников конфликта и разузнать подробности.



Потасовка в Раде между "Слугой народа" и "ОПЗЖ" 17 июня 2021 года. Скрин с трансляции

"Это политика, мы должны быть откровенны"

По словам "слуги народа" Никиты Потураева, речь которого и стала толчком к последующей потасовке между депутатами, никакого призыва к совершению насилия над депутатами от "ОПЗЖ" в его словах не было.

"Фирменным стилем некоторых политиков в Украине стало откровенное использование тотальной неправды. Они постоянно пытаются оболгать оппонентов, рассказывая натуральную ложь народу, — говорит политик. — С трибуны я никого не призывал к насилию, я честно предупреждал коллег, генезис которых идет из "Партии регионов", что иногда подобные вещи заканчиваются очень печально. Как, к примеру, для Нестора Шуфрича в 2014 году".

Потураев говорит, что прежде всего он хотел акцентировать на том, что нельзя играть с народом и испытывать его терпение.

"В конце своего выступления я подчеркнул, что мы, как депутаты парламента, не допустим этого [кровавой расправы над отдельными нардепами — ред.], продолжая исключительно политическую борьбу, — объясняет свою позицию "слуга народа". — Я никому из них [ОПЗЖ] не желаю жестокой смерти, не хочу, чтобы на улицах любого из украинских городов проливалась хоть капля крови. Для этого нужно менять качество нашей политики, риторику дискуссий. Мои слова были предупреждением".

Также Никита Потураев поблагодарил своих коллег по фракции и отдельно Николая Тищенко, который вступил в драку с Ильей Кивой, за то, что они помогли оттеснить "ОПЗЖ" от трибуны. Таким образом, по словам политика, голосование за очередные поправки в законодательство не было сорвано.

Объяснился депутат и за свое последующие извинение.

"Я извинялся, чтобы снять напряжение в зале. После небольшой консультации со спикером решил, что так будет лучше. К тому же извинение было принесено не за саму речь, а за то, что мои слова были кем-то неправильно истолкованы", — говорит Никита Потураев.

Вероятные слухи о своем отстранении с поста руководителя комитета ВР депутат отрицает.

"На мой взгляд, для увольнения нет никаких причин, — считает он. — Мои слова были исключительно предупреждением. Это политика, мы должны быть откровенны".

"Власть комиков превращается во власть диктаторов"

А вот депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива, который устроил драку у трибуны с уже упомянутым Николаем Тищенко, считает, что власть начала полноценное наступление на оппозиционные силы.

"Слуга народа" является провластной партией. И теперь, кроме уже существующего давления на нашу политсилу, начались еще и прямые призывы к насилию, — убежден политик. — Предложения кровавой расправы — хоть над нардепами, хоть над обычными гражданами, — являются преступлением. Когда их озвучивают с трибуны парламента — это преступление вдвойне. Когда же это исходит из уст главы парламентского комитета — это тотальный хаос, беспредел, вытирание ног о закон и людей".

По мнению Кивы, нардепы не могут призывать к убийству, а именно это Никита Потураев якобы и пытался сделать.

"Власть комиков превращается во власть диктаторов, — подчеркнуто говорит депутат. — Чтобы этого не допустить, мы будем обращаться в правоохранительные органы, пусть рассмотрят ситуацию. На время проведения расследования наша партия будет требовать отстранения Потураева с должности главы комитета".

Свою потасовку "один-на-один" с Тищенко Илья Кива аргументирует тем, мол "Коля думал, что он самый сильный". Также нардеп от "ОПЗЖ" объяснил, что представителей их партии у трибуны пытались жестко остановить, толкали в спину. Поэтому и произошла "небольшая потасовка, а не драка".

В искренность извинений Потураева Кива не верит, считает, что депутат сделал это лишь после слов Дмитрия Разумкова. Именно поэтому собирается с коллегами обратиться к правоохранителям, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

"Называйте вещи своими именами, но без призывов к насилию"

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко стал одним из первых политиков, сообщивших широким массам о произошедшем инциденте — благодаря личному Telegram-каналу. Свою позицию он обозначает весьма конкретно.

"ОПЗЖ" — это пятая колонна Кремля в Украине, — говорит политик. — И хорошо, если "Слуги" решили называть вещи своими именами, пусть продолжают в этом же духе. Но без призывов к насилию. Парламентский зал должен быть избавлен от подобных вещей".

По мнению политика, украинцы не должен наблюдать за тем, как "Кива кого-то вытаскивает из трибуны или наоборот". Народу нужна нормальная работа парламента в плане законодательных норм.

Накажут ли Никиту Потураева, Гончаренко не знает. По его мнению, этим будет заниматься регламентный комитет. Также депутат добавил, что, насколько ему известно, некоторые нардепы собрались обращаться в позицию.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, из-за чего в обстоятельную драку чуть не переросла недавняя сессия в горсовете Черкасс.

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