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Расстрел Майдана: суд решил повременить с рассмотрением дела бывшего президента

Бывшего президента Виктора Януковича обвиняют в организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года

сегодня, 17:26
Автор:

Павел Зинченко
Суд перенес рассмотрение вопроса о мере пресечения екс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 году на 9 декабря. Об этом рассказал прокурор Алексей Донской.
Перед этим сообщество "Адвокатская совещательный группа" написала в Facebook, что 4 декабря суд должен был рассматривать ходатайство прокуратуры о применении к Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее уже сообщалось, что 16 ноября Киевский апелляционный суд принял решение удовлетворить некоторые просьбы защиты екс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.
Кроме того, Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений. Речь идет об умышленных убийствах, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева, в частности на Майдане Независимости и прилегающих улицах, когда спецотрядом правоохранителей были расстреляны десятки митингующих.
Как сообщало ранее издание "Комментарии", апелляционный суд оставил в силе приговор Виктору Януковичу. Напомним, что на данный момент сложно сказать, где находится бывший президент Украины Виктор Янукович. Самой популярной является та версия, согласно которой он находится где-то на территории Российской Федерации, но подтвеждения этой информации на данный момент нет никакого.

Расстрел Майдана: суд решил повременить с рассмотрением дела бывшего президента

ФОТО: Диалог.UA


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3148913-rozstril-majdanu-sud-perenis-rozglad-spravi-anukovica.html
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