Апелляционный суд оставил в силе приговор Виктору Януковичу

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Такие данные сообщает "Интерфакс-Украины", ссылаясь на свои источники в кругах, близких в президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Теперь, согласно приговору, Виктор Янукович должен провести за решеткой 13 лет заключения.

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. 1 февраля ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу грозит пожизненное заключение.

4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.

На данный момент неизвестно, где пребывает Виктор Янукович. По большинству версий, он находится где-то на территории Российской Федерации.

Как ранее сообщали "Комментарии", адвокаты Януковича обвинили Порошенко и Яценюка во лжи.





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