«Пусть Зеленский сидит в Киеве у себя»: Жириновский отличился скандальным заявлением (ВИДЕО)

Скандальный российский политик Владимир Жириновский отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с главой России Владимиром Путиным. Видео комментария уже разлетелось по Telegram-каналам.

Жириновский. Фото из открытых источников

Так, лидер ЛДПР заявил, что украинский президент не имеет никакого политического веса.

"Зеленский пусть сидит в Киеве у себя. Он никому не нужен", — считает Жириновский.

По его убеждению, решать судьбу Европы и вообще всего мира в ближайшее время будут только два человека — Путин и президент США Джо Байден.

Правда, потом Жириновский передумал, и заявил: "Даже один — только глава России решает, что будет с миром в ближайшие 5-10-15 лет. Байден уже ничего не решает, пусть Америка занимается расовыми проблемами".

Кроме того, скандальный политик пообещал 10 млн рублей (около 130 тыс. долларов) тому, кто повесит флаг России над Киевом.

"Просто воткнуть флаг над Киевом. Понятно? Готовьтесь", — заявил Жириновский.

Напомним, известный российский журналист и публицист Александр Невзоров обратился к украинцам насчет высказываний одиозного депутата госдумы РФ и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который угрожает Украине бомбежками.

По словам Невзорова, высказывания Жириновского о том, что по Украине необходимо нанести "превентивный удар", являются пустыми угрозами. Он отметил, что слова политика являются бредом, который ничего не означает. Невзоров назвал Жириновского "страшной шарманкой".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", названы основные выводы из сказанного президентом России Владимиром Путиным во время послания к Федеральному собранию в 2021 году.

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