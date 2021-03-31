Невзоров обратился к Украине после угроз Жириновского: "Придворный маньяк"

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров обратился к украинцам насчет высказываний одиозного депутата госдумы РФ и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который угрожает Украине бомбежками. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Александр Невзоров

По словам Невзорова, высказывания Жириновского о том, что по Украине необходимо нанести "превентивный удар", являются пустыми угрозами. Он отметил, что слова политика являются бредом, который ничего не означает. Невзоров назвал Жириновского "страшной шарманкой".

Журналист заявил, что агрессивная риторика Жириновского в адрес Украины является частью внутриполитической борьбы в России, а сам политик претендует на "сладкую вакансию придворного маньяка" для Кремля. Невзоров сказал, что это место дает примерно 35 мандатов в Госдуме, дорогие автомобили и прочую роскошь. Он отметил, что на эту "вакансию" также стал метить российский писатель и террорист "ДНР" Захар Прилепин, который и заставил активизироваться Жириновского.

Невзоров сказал, что за место маньяка при дворе Кремля еще предстоит борьба между политиками. Именно поэтому Жириновский начал рассказывать о том, что нужно бомбить украинские города, а победит из них тот, кто покажет Кремлю большую кровожадность.

Справка: Александр Невзоров был известным российским телеведущим в 1980-1990-х годах. Он работал на телевидении ОРТ, которое тогда принадлежало олигарху Борису Березовскому. После аннексии Крыма Россией Невзоров был одним из немногих публичных россиян, которые выступили против действий Кремля и поддержали Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Макрон и Меркель потребовали от Путина решения ситуации на Донбассе.

Читайте также о достижениях и провалах министра Степанова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!