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Противнику Путина вынесли шокирующий приговор

Алексей Навальный последовательно выступает против власти Путина, но ранее отказывался признать украинскую принадлежность Крыма

4 августа 2023, 23:29
Автор:
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Константин Куликов
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Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил оппозиционного Путину политика Алексея Навального к 19 годам колонии — теперь уже особого режима, передают российские информагентства. Об этом сообщают "Комментарии".

Противнику Путина вынесли шокирующий приговор

Алексей Навальный уже отбывает один срок

Процесс по "экстремистскому" делу был засекречен. Он начался 19 июня и продолжался всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме. 20 июля прокурор запросил для Навального, уже отбывающего в колонии №6 во Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет особого режима. Срок был запрошен путем частичного сложения по совокупности с предыдущим наказанием.


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"Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима", — такой комментарий Навального появился в его телеграм-канале. — "Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению".

По "экстремистскому" делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. "Экстремистским сообществом" власти России считают Фонд борьбы с коррупцией. Также оппозиционера обвинили в финансировании экстремизма и вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Для Навального это уже третий срок за последние несколько лет. После того, как суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, его этапировали в колонию общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области. В июне 2022 года после вступления в силу приговора о "мошенничестве с донатами" и неуважении к суду — Навальный получил девять лет — оппозиционера отправили в колонию строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области.

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