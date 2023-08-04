Противнику Путина вынесли шокирующий приговор

Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил оппозиционного Путину политика Алексея Навального к 19 годам колонии — теперь уже особого режима, передают российские информагентства. Об этом сообщают "Комментарии".

Алексей Навальный уже отбывает один срок

Процесс по "экстремистскому" делу был засекречен. Он начался 19 июня и продолжался всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме. 20 июля прокурор запросил для Навального, уже отбывающего в колонии №6 во Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет особого режима. Срок был запрошен путем частичного сложения по совокупности с предыдущим наказанием.

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"Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима", — такой комментарий Навального появился в его телеграм-канале. — "Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению".

По "экстремистскому" делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. "Экстремистским сообществом" власти России считают Фонд борьбы с коррупцией. Также оппозиционера обвинили в финансировании экстремизма и вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Для Навального это уже третий срок за последние несколько лет. После того, как суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, его этапировали в колонию общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области. В июне 2022 года после вступления в силу приговора о "мошенничестве с донатами" и неуважении к суду — Навальный получил девять лет — оппозиционера отправили в колонию строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области.

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