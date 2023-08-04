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Президент Нигера призвал мир не допустить проникновения ЧВК "Вагнер" в его страну

Мятежники, отстранившие законно избранного президента Мухаммада Базума, заявляют о своей симпатии к России

сегодня, 16:45
Автор:
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Константин Куликов
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Демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум обратился к правительству США и "всему международному сообществу" с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Президент Нигера призвал мир не допустить проникновения ЧВК "Вагнер" в его страну

Нигер на карте Африки

Если попытка сместить его с президентского поста увенчается успехом, "это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира", говорится в колонке Базума, опубликованной в американской газете Washington Post. Глава государства, который сейчас захвачен путчистами, подробно высказался о мятеже впервые после того, как 26 июля президентская охрана задержала его и взяла под свой контроль правительство Нигера.


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"Я пишу это как заложник, — говорится в обращении Базума. — Нигер подвергся нападению военной хунты... и я всего лишь один из сотен граждан, которые были произвольно и незаконно заключены в тюрьму". Он подчеркнул, что хунта "должна освободить всех, кого она незаконно арестовала".

Он добавил, что соседние с Нигером страны все чаще приглашают "преступных российских наемников, таких как "группа Вагнера", в ущерб правам и достоинству своих народов".

"Весь регион Сахель может подпасть под влияние России с помощью "группы Вагнера", жестокость и терроризм которой в полной мере проявились в Украине", — предостерег президент.

Напомним, что Нигер является одним из основных поставщиков урана для атомной энергетики Франции. Он, как и ряд других стран Западной и Центральной Африки, входит в зону политического влияния Франции. Многие российские СМИ назвали мятеж в Нигере антифранцузским и пророссийским. Тем не менее, пока Франция пока воздерживается от военной операции в Нигере, а соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что вторжение иностранных войск в Нигер они будут воспринимать, как объявление войны их странам. Обе названные страны пользовались услугами ЧВК "Вагнер".

Ряд наблюдателей называют мятеж в Нигере российской и китайской акцией по вытеснению Франции и Запада из богатого минеральными ресурсами региона.

Тем временем, Данилов жестко высказался о зерновой сделке, намекнув, что Украина продолжит посылать корабли.

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