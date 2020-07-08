Расследование дела против Порошенко завершено

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Владимир Лавский
Следствие по делу пятого президента Украины завершено 8 июля. Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков в комментарии "Украинской Правде".
"Госпожа Ирина Венедиктова, наш генеральный прокурор, подписала сегодня документ о завершении досудебного расследования. Мы получили его на руки в 14.28", - сказал Новиков.
По словам адвоката, ранее следствие планировали продлить еще на три месяца.
"Сегодня в полночь прокуроры убеждали судью, что им кровь из носу нужно еще три месяца, потому что там такое сложное дело. Столько свидетелей, которых нужно опросить, столько новых материалов нужно выучить. И судья согласилась. И вчера ночью его продлили до десятого октября", - подытожил Новиков.
Как подтверждают источники "УП" в Офисе генерального прокурора, следствие на самом деле завершено. Позже, когда возобновилось заседание суда, прокурор объявил, что меру пресечения Порошенко уже выбирать запрещено, потому что расследование официально подошло к концу.
"Комментарии" ранее уже сообщали, что одно из уголовных дел против Порошенко было закрыто 8 июля 2020 года.
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