kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.07.2020

BTC/USD

9249.77

ETH/USD

241.44

LTC/USD

44.32

НБУ 09.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Порошенко обвинил Зеленского в преступлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Порошенко обвинил Зеленского в преступлении

Пятый президент Украины намекает на давление власти на расследование дел против него

сегодня, 20:00
Автор:

Владимир Лавский
Порошенко обвинил Зеленского в преступлении

Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в давлении на правоохранительную систему ради вынесения неправомерного приговора суда. Об этом лидер "Европейской солидарности" написал у себя в "твиттере". 

"Когда пан Корецкий, человек действующей власти, президента Зеленского, утверждает, что требовал завершения всех уголовных дел, и жалуется на давление со стороны адвоката Януковича Бабикова и генерального прокурора Венедиктовой, - это крах правоохранительной системы в Украине", - написал Порошенко. 

Также пятый президент Украины неоднозначно намекнул, что Зеленский нарушает закон. 

"По требованию президента от Корецкого требовали привлечь меня к криминальной ответственности. Но не за что. Это - преступление, которое совершил действующий президент! В другой европейской стране это служило бы поводом для импичмента. В Украине, надеюсь, это послужит сигналом для парламентского расследования", - подытожил Порошенко.


 Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 8 июля, следствие по одном из дел против Петра Порошенко было завершено


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!