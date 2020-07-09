Порошенко обвинил Зеленского в преступлении

Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в давлении на правоохранительную систему ради вынесения неправомерного приговора суда. Об этом лидер "Европейской солидарности" написал у себя в "твиттере".

"Когда пан Корецкий, человек действующей власти, президента Зеленского, утверждает, что требовал завершения всех уголовных дел, и жалуется на давление со стороны адвоката Януковича Бабикова и генерального прокурора Венедиктовой, - это крах правоохранительной системы в Украине", - написал Порошенко.

Также пятый президент Украины неоднозначно намекнул, что Зеленский нарушает закон.

"По требованию президента от Корецкого требовали привлечь меня к криминальной ответственности. Но не за что. Это - преступление, которое совершил действующий президент! В другой европейской стране это служило бы поводом для импичмента. В Украине, надеюсь, это послужит сигналом для парламентского расследования", - подытожил Порошенко.





Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 8 июля,

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