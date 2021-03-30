Порошенко заявил, что подал в суд против Геращенко и МВД: причина

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

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По словам Порошенко, полиция следила за ветераном войны и депутатом Киевского городского совета Виктором Кононенко. Нардеп предполагает, что это может быть связано с заявлениями о якобы причастности партии и лично экс-президента к скандальным событиям возле Офиса президента (далее — ОП) и разбитию стекол на его двери.

"Направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной. Такой, что унижает мою честь и достоинство, наносит ущерб репутации", — заявил Порошенко.

Тем временем в анонимном Telegram-канале "Карточный Офис" сообщается, что в ОП якобы есть аудиозапись с беседой "отставного генерала времён Петра Порошенко" и "функционеров партии ЕС" на тему митингов.

"Запись будет предана огласке в ближайшее время, скорее всего, на внеочередном заседании Верховной Рады", — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что произойдет с дверьми Офиса президента, которые разрисовали и разбили во время протестов на Банковой 20 марта. Одни из дверей уже успели побывать в телеэфире как экспонат.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного Сергея Стерненко устроили акцию в поддержку одесского активиста на Банковой. Во время протеста пострадал Офис президента — здание было полностью обрисовано краской, окна выбиты. Согласно приблизительным подсчетам, восстановление прежнего вида сооружения обойдется в два миллиона гривен. Сайт "Комментарии" поинтересовался у экспертов, кому был выгоден такой поворот событий, кто стоит за этой атакой и к чему это всё может привести.

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