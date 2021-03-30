Порошенко заявил, что подал в суд против Геращенко и МВД: причина

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Таисия Ерохина
Лидер партии "Европейская
солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что направил в
суд иск против МВД и лично Антона Геращенко. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.
Фото из открытых источников
По словам
Порошенко, полиция следила за ветераном войны и депутатом Киевского городского
совета Виктором Кононенко. Нардеп предполагает, что это может быть связано с заявлениями
о якобы причастности партии и лично экс-президента к скандальным событиям возле
Офиса президента (далее — ОП) и разбитию стекол на его двери.
Тем временем в
анонимном Telegram-канале "Карточный Офис" сообщается, что в ОП
якобы есть аудиозапись с беседой "отставного генерала времён Петра Порошенко" и "функционеров
партии ЕС" на тему митингов.
Ранее стало известно, что
произойдет с дверьми
Офиса президента, которые разрисовали и разбили во время протестов на
Банковой 20 марта. Одни из дверей уже успели побывать в телеэфире как экспонат.
Напомним, 20
марта сторонники осужденного Сергея Стерненко устроили акцию в поддержку
одесского активиста на Банковой. Во время протеста пострадал
Офис президента — здание было полностью обрисовано краской, окна выбиты.
Согласно приблизительным подсчетам, восстановление прежнего вида сооружения обойдется в два
миллиона гривен. Сайт "Комментарии" поинтересовался у экспертов, кому
был выгоден такой поворот событий, кто стоит за этой атакой и к чему это всё
может привести.
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