Порошенко рассказал о спецоперации с Нацбанком в оккупированном Крыму

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Наталья Некрасова
Из украинских банков в оккупированном Крыму в Украину во время спецоперации удалось вывезти 4,5 млрд грн. Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко, передают "Комментарии".
Петр Порошенко. Фото: скриншот видео ТК "Прямой"
По его словам, обвинения в обогащении политика во времена его президентства не соответствуют действительности. Однако детали спецоперации в оккупированном Крыму Порошенко не рассказал.
Порошенко также рассказал, что пленки, на которых якобы зафиксированы переговоры по торговле углем и электроэнергией из оккупированного Донбасса через "фирму-прокладку" от его "партнера" — оппозиционного политика Виктора Медведчука, — это фейк, и обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского.
Напомним, именно во времена президентства Петра Порошенко и назначенной в 2014 году председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая, кстати, первая женщина на такой должности, в Украине был национализирован "ПриватБанк", который принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
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