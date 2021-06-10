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Порошенко рассказал о спецоперации с Нацбанком в оккупированном Крыму

Порошенко рассказал о спецоперации с Нацбанком в оккупированном Крыму

10 июня 2021, 22:04
Автор:

Наталья Некрасова

Из украинских банков в оккупированном Крыму в Украину во время спецоперации удалось вывезти 4,5 млрд грн. Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко, передают "Комментарии".

Порошенко рассказал о спецоперации с Нацбанком в оккупированном Крыму

Петр Порошенко. Фото: скриншот видео ТК "Прямой"

"Уникальная операция, которая была проведена главой Национального банка — госпожой Гонтаревой, Службой безопасности Украины по моему санкционированию, когда из оккупированного Крыма, из банков, из государственного банка Украины было вывезено 4,5 млрд грн наличности. Это была спецоперация", — заявил Порошенко.

По его словам, обвинения в обогащении политика во времена его президентства не соответствуют действительности. Однако детали спецоперации в оккупированном Крыму Порошенко не рассказал.

"Представьте себе, если бы в руках боевиков-россиян оказалось настоящих 4,5 млрд грн, сколько бы они могли бы натворить беды. Поэтому, когда говорят о каких-то "коврижках", — вот признаки эффективности деятельности финансовой, банковской, промышленной и безопасности позиций" , — подчеркнул пятый президент Украины.

Порошенко также рассказал, что пленки, на которых якобы зафиксированы переговоры по торговле углем и электроэнергией из оккупированного Донбасса через "фирму-прокладку" от его "партнера" — оппозиционного политика Виктора Медведчука, — это фейк, и обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним, именно во времена президентства Петра Порошенко и назначенной в 2014 году председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая, кстати, первая женщина на такой должности, в Украине был национализирован "ПриватБанк", который принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q
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