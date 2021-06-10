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"Фирма-прокладка" была: что рассказал Порошенко о "пленках Медведчука"

Пятый президент Украины Петр Порошенко сделал сенсационное заявление о поставках угля и электроэнергии из оккупированного Донбасса

сегодня, 21:00
Автор:

Наталья Некрасова

Пленки, на которых якобы зафиксированы переговоры по торговле электроэнергией через "фирму-прокладку от партнера Порошенко" оппозиционного политика Виктора Медведчука с российскими чиновниками, это "зомбирование людей". Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко, добавив, что прокомментирует это "без огромного удовольствия", информируют "Комментарии".

"Фирма-прокладка" была: что рассказал Порошенко о "пленках Медведчука"

Петр Порошенко. Фото: скриншот видео ТК "Прямой"

"Это классический образец не журналистики, а нейролингвистического программирования. Точнее — зомбирование людей, которое не имеет ничего общего с журналистикой. Но сейчас я могу сделать вам сенсационное заявление — "прокладка-фирма" была. Только она была не в 2014 году, а в 2019-м и принадлежала она господину Коломойскому", — заявил Порошенко.

По его словам, в схеме по поставкам электроэнергии и угля из оккупированного Донбасса "фирмы-прокладки" обеспечили поставки на более 1 млрд долл.

"Занимается она по инициативе господина Геруса, председателя комитета энергетического, который предложил подписать господину Зеленскому соответствующий закон. И Зеленского подпись там стоит. И эта "фирма-прокладка" поставляет электроэнергию в Украину в 2020-2021 годах", — сказал Порошенко.

В 2014 году в Украине была очень холодная зима и в ноябре-декабре были веерные отключения ТЭС из-за нехватки угля марки антрацит, который добывался в основном на шахтах оккупированного Донбасса, напомнил нардеп.

"На половине Украины были пустые угольные склады... 90% украинского антрацита, а на всей территории Украины львиная доля ТЭС запланированы исключительно на использование антрацита... мы были обречены на вымирание... Украинские государственные предприятия, которые оказались на оккупированной территории, но там сохранилось руководство, назначенное государством Украина, открывают на подконтрольной Украине территории счета и получают деньги за уголь, который они поставляют", — заявил Порошенко.

На вопрос, принадлежали ли эти компании Медведчуку, Порошенко подчеркнул, что поставкой угля из оккупированного Донбасса занимались государственные компании: "Никаких других компаний не было. Мне об этом, по крайней мере, точно не известно".

Он добавил, что все это можно легко проверить в решениях Совета нацбезопасности и обороны Украины во времена его президентства.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0XeI4rg_27Q
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