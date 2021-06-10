"Фирма-прокладка" была: что рассказал Порошенко о "пленках Медведчука"

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Наталья Некрасова
Пленки, на которых якобы зафиксированы переговоры по торговле электроэнергией через "фирму-прокладку от партнера Порошенко" оппозиционного политика Виктора Медведчука с российскими чиновниками, это "зомбирование людей". Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко, добавив, что прокомментирует это "без огромного удовольствия", информируют "Комментарии".
Петр Порошенко. Фото: скриншот видео ТК "Прямой"
По его словам, в схеме по поставкам электроэнергии и угля из оккупированного Донбасса "фирмы-прокладки" обеспечили поставки на более 1 млрд долл.
В 2014 году в Украине была очень холодная зима и в ноябре-декабре были веерные отключения ТЭС из-за нехватки угля марки антрацит, который добывался в основном на шахтах оккупированного Донбасса, напомнил нардеп.
На вопрос, принадлежали ли эти компании Медведчуку, Порошенко подчеркнул, что поставкой угля из оккупированного Донбасса занимались государственные компании: "Никаких других компаний не было. Мне об этом, по крайней мере, точно не известно".
Он добавил, что все это можно легко проверить в решениях Совета нацбезопасности и обороны Украины во времена его президентства.
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