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Следователь ДБР рассказал о перспективности дел против Порошенко

С мая 2019 года открыто 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко

сегодня, 18:54
Автор:

Владимир Лавский
Следователь ДБР рассказал о перспективности дел против Порошенко

Начальник третьего отдела Управления по расследованиям криминальных правонарушений, совершенных должностными лицами, Олег Корецкий заявил, что большинство дел против Петра Порошенко - бесперспективны. Об этом он сказал на брифинге "Вся правда о работе ГБР". 

"С мая 2019 года в ГБР было зарегистрировано и начались проверки по 15 делам, в которых фигурирует фамилия Порошенко. По большинству из них проведены необходимые следственные действия. В феврале 2020 года я подошел к руководству ГБР и пытался объяснить, в большинстве уголовных производств нужно принимать решение о закрытии, ведь перспектив там не было никаких", - признался Корецкий. 

По словам следователя, давление началось именно с этого момента.

"Руководство ГБР сразу дало понять, что нет, расследования нужно продолжать. И с этого момента на меня началось давление. Я сейчас говорю о делах Порошенко только из-за повышенного чувства справедливости", - подытожил Корецкий. 

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