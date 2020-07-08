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Порошенко напомнил Зеленскому о судьбе Януковича

Нардеп Петр Порошенко на суде вступился за пограничника, которого хотят арестовать за пропуск его на Мальдивы через несуществующий пункт пропуска

сегодня, 17:58
Автор:

Екатерина Белоброва
Порошенко напомнил Зеленскому о судьбе Януковича

Сегодня во время избрания меры пресечения в Печерском районном суде Киева пятому президенту Петру Порошенко, он выступил с речью, где напомнил действующему гаранту Владимиру Зеленскому об их сбежавшем предшественнике Викторе Януковиче. Об этом сообщает издание "Украинская правда" из зала заседания.

Так, Порошенко напомнил о недавнем подозрении от сотрудников ГБР пограничнику, который якобы в январе 2018 года выпустил пятого президента и его семью под чужими фамилиями через пункт пропуска, которого не существует, для путешествия на Мальдивы.

Сам экс-гарант утверждает, что это совершенно надуманное подозрение, а все дела против него и людей, которые также попали в эти "жернова" политических преследований, сфальсифицированы по распоряжению Офиса президента.

"Что касается пограничника, которого пытаются взять в заложники, то я его в глаза не видел. Также как и страну покидаю исключительно через легальные пункты пропуска. Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь", Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не последовать его дорогой", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что одно уголовное дело из 24-х против лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко закрыли.



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