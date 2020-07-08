Закрыто одно из уголовных дел против Порошенко

Дело относительно завода Кузня на Рыбальском официально закрыто. Об этом сообщил адвокат пятого президента Украины Илья Новиков на своей странице в "Фейсбуке".

"Уголовное дело по "Ленинской кузне" сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем сам Корецкий скоро расскажет прессе", - написал Новиков.





Напомним, в ноябре 2018 года компания Сергея Тигипко выкупила доли Петра Порошенко и Игоря Кононенко на заводе. Уже 13 сентября, 2019 года, Государственное бюро расследований провело обыски в Международном инвестиционном банке, который принадлежит Порошенко. Одна из возможных причин - нарушение закона во время продажи завода Кузня.

Как ранее писали "Комментарии", следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины в содействии незаконному пропуску через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, пятого президента Украины Петра Порошенко и лиц, сопровождавших его.

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