В 2021 году Государственное бюро расследований возбудило в отношении Петра Порошенко уголовное производство по так называемому "угольному делу". Кроме того, политику было объявлено подозрение в государственной измене и сговоре с Россией и "Л/ДНР". Порошенко подозревают в том, что он способствовал деятельности террористических организаций, потому что Украина отказала от угля из Южной Африканской Республики в пользу угля с предприятий на оккупированных территориях, при этом платя деньги за уголь непосредственно террористам так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Петр Порошенко установить рекорд

Известно, что еще 2 сентября 2022 г. стороне защиты было сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам. Однако прокурор не ограничил сроки ознакомления с уголовным производством. Именно поэтому Порошенко знакомится с материалами дела вот уже полтора года.

"Петр Порошенко имеет все шансы быть внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный обвиняемый в государственной измене… Общественные активисты планируют обратиться по этому поводу к представителям Книги рекордов Гиннеса для увековечения этого выдающегося факта",

– подчеркнуло издание.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 11 октября 2021 года против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело в госизмене.

Также "Комментарии" рассказывали, что защитники Порошенко говорят, что экс-президент никак не причастен к торговле антрацитом с "республиками" и суду не удастся это доказать. Порошенко поставил задачу перед Кабмином достать уголь, Кабмин его получил законным способом. Защитники Порошенко утверждали, что все было законно, поскольку полное запрещение экономической деятельности с оккупированными территориями появилось гораздо позже. Вместе с тем о вероятности сговора Порошенко с Медведчуком свидетельствовать могли бы так называемые записи СБУ, которые вел Медведчук с представителями России и террористами. Однако адвокаты Порошенко уверены, что они собирались незаконно и не будут признаны доказательствами в суде.



