ООО «Кинокит», которое связывают с Кириллом Тимошенко, снова получило почти 120 млн грн от государственного ТК «Рада»

Парламентский телеканал для производства 6 часов контента в день нанял "подрядчика" и оплатил за услугу 119,925 млн грн, пишут "Комментарии", со ссылкой на данные сайта Рrozorro.



ТК "Рада"

Предметом закупки является "Разработка творческой концепции и предоставление услуг по созданию (производству) аудиовизуальных произведений (телевизионных программ (передач)) для обеспечения круглосуточного информационного марафона "Единые новости #UAразом", включающего разработку творческой концепции и предусматривающий частичный технологический цикл производства для целей государственного предприятия "Парламентский телеканал "Рада" на 2023 год на период действия военного положения в Украине.

В конкурсе на этот раз, по данным "Детектор медиа", на производство продукта для ТК "Рада" участвовали три претендента: ООО "Кинокит", ООО "Имажинариум", ООО "Мы — Украина".

Ранее издание "Наши деньги" информировало со ссылкой на данные системы Рrozorro, 29 декабря парламентский телеканал "Рада" заключил соглашение на производство программ для телемарафона на 120 млн гривен с компанией "Кинокит", которую связывают с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. "Наши деньги" отмечают, что стоимость каждой минуты продукта в сделке в полтора раза дороже, чем в декабре, заплатили компании "1 1 продакшн" и ООО "СЛМ новости" за контент для другого государственного телеканала FreeДом.

Компания "Кинокит" производит контент для телеканала "Рада" с конца 2021 года. Как выяснили журналисты Bihus.info, компания это ООО связано, с уже бывшим, заместителем главы ОПУ Кириллом Тимошенко. Совладельцами компании "Кинокит" является бывший генпродюсер "1 1" Владимир Оселедчик и актриса из Одессы Юлия Дроздова. Оба связаны с Украинской киношколой, которую основала жена Кирилла Тимошенко – Алена Тимошенко.

Возглавляет "Кинокит" Сергей Самойленко, работавший (или бывавший по делам) в России, а со второй половины 2019 года являвшийся работником канала Виктора Медведчука "112 Украина", руководил информагентством "112" и работал на канале Медведчука до введения санкций СНБО. Еще одна "ниточка" – Владислав Матяш, участвовавший в проектах компании Кирилла Тимошенко GoodMedia. Сейчас у Матяша должность "медиаэксперта канала "Рада", а недавно получил от президента орден "За заслуги ІІІ степени".

По данным мониторинга телемарафона "Единые новости" за март-сентябрь 2022 года, Кирилл Тимошенко вместе с другими работниками Офиса президента Андреем Ермаком и Михаилом Подоляком значительно опередили других политиков по количеству пиара, полученного в эфире телемарафона, в том числе и телеканала "Рада". По состоянию на декабрь тогдашний заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко второй месяц подряд находился в топе лиц, появлявшихся в эфире телемарафона.

Напомним, как писали "Комментарии", на этой неделе Президент Владимир Зеленский приступил к кадровой чистке в высших эшелонах власти с заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!