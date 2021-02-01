"Они как батальоны смерти": Ольга Шарий дала открытое интервью европейскому радио

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Станислав Молчанов
Анатолий и Ольга Шарий дали открытое
интервью испанской радиостанции "ONDA CERO". Как сообщает пресс-служба "Партии Шария", в данном интервью Ольга
Шарий рассказала о нападениях праворадикальных организаций и попытках
преследования сторонников данной политсилы.
Анатолий Шарий. Фото: Страна.Юа
Кроме того, ведущий радиостанции ONDA CERO озвучил в
эфире, что Ольга и Анатолий Шарий инициировали разбирательства с единой целью, и
эта цель состоит в том, чтобы люди, которые сотрудничают с ОП и
праворадикальными организациями, также получили прямой запрет приезжать к ним.
В данном интервью также многократно
упоминались случаи преследования Шария и сторонников его партии
праворадикальными группировками. По словам
супругов, они курируются властью. Глава Партии Шария в
эфире радиостанции озвучила имена всех заказчиков и исполнителей данных
нападений.
Отметим, что в
эфире данной радиостанции "Национальный Корпус" неоднократно назвали нацистской
организацией и сравнили с джихадистами.
Напомним, жена
Шария обвинила Нацкорпус в покушении на убийство мужа.
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