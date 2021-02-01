"Они как батальоны смерти": Ольга Шарий дала открытое интервью европейскому радио

Анатолий и Ольга Шарий дали открытое интервью испанской радиостанции "ONDA CERO". Как сообщает пресс-служба "Партии Шария", в данном интервью Ольга Шарий рассказала о нападениях праворадикальных организаций и попытках преследования сторонников данной политсилы.

Анатолий Шарий. Фото: Страна.Юа

"Мы написали заявление в полицию после получения угроз от этого человека, он же официальный блогер под патронажем ОП. Он приехал сфотографировать мой дом. Он опубликовал информацию о моем сыне — его имя. Никто не знает ничего о моем сыне, даже его имени… однако он знает, потому что у меня были контакты с украинским консульством здесь, и только у них есть эта информация, — сообщила Ольга Шарий в эфире "ONDA CERO". — Теперь мы ждем суд, на котором должны постановить введение этого запрета на въезд в страны ЕС, ведь у нас есть настоящие имена этих людей, состоящих в Национальном корпусе, в этой нацистской партии".

Кроме того, ведущий радиостанции ONDA CERO озвучил в эфире, что Ольга и Анатолий Шарий инициировали разбирательства с единой целью, и эта цель состоит в том, чтобы люди, которые сотрудничают с ОП и праворадикальными организациями, также получили прямой запрет приезжать к ним.

В данном интервью также многократно упоминались случаи преследования Шария и сторонников его партии праворадикальными группировками. По словам супругов, они курируются властью. Глава Партии Шария в эфире радиостанции озвучила имена всех заказчиков и исполнителей данных нападений.

"Угрозы поступают через Интернет, но полиция уже установила личностей, и по приказу Европола был арестован человек по имени Александр Золотухин. Его задержали по четырем международным ордерам за тяжелейшие преступления, — прокомментировал в эфире речь Ольги Шарий испанский радиоведущий Карлос Килес. - Это очень серьезные преступления, дело было передано в Национальный суд, поэтому одно из них уже было расследовано полицией. Но есть другие люди, чуть позже мы назовем их имена, я считаю это правильным".

Отметим, что в эфире данной радиостанции "Национальный Корпус" неоднократно назвали нацистской организацией и сравнили с джихадистами.

Напомним, жена Шария обвинила Нацкорпус в покушении на убийство мужа.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!