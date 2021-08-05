Одного из спикеров «Слуги народа» облили водой

Посещение народным депутатом от партии "Слуги народа" Александром Качурой сессии Конотопского горсовета закончилось тем, что между ним и мэром Конотопа Артемом Семенихиным возникла перепалка и толкотня. В итоге мэр Конотопа не сдержал эмоции и облил киевского гостя грязной водой. Об этом информирует портал "Комментарии", ссылаясь на свои источники в Конотопском горсовете.

Артем Семенихин и Александр Качура - фото Depo.ua

Отметим, изначально Александр Качура, который в "Слуге народа" курирует Сумскую область, пожаловал на сессию горсовета, дабы упрекнуть мэра в упадке города, а именно в том, что неудовлетворительно работает целый ряд градообразующих предприятий, а сам мэр не реагирует на обращение народных избранников от "Слуги народа", которые представляют интересы своих избирателей. Далее Качура поднял вопрос некачественной питьевой воды в Конотопе. В подтверждение своих слов он продемонстрировал бутылку с мутной водой, которую он якобы набрал из крана в Конотопе.

В ответ Артем Семенихин, известный своими скандальными выходками, заявил, что нардеп, представляющий монобольшинство в Верховной Раде, должен знать, что на город из Киева практически не выделяются деньги. Семенихин закричал, что народный избранник не в себе и его нужно немного отрезвить. После этих слов он попытался облить нардепа водой, которую тот же и принес. После этого началась перепалка. Пришлось вмешаться охранникам, которые и разняли сцепившихся политиков.

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