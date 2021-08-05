logo
Русский Українська

BTC/USD

38460.09

ETH/USD

2786.12

LTC/USD

139.63

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Одного из спикеров «Слуги народа» облили водой
commentss НОВОСТИ Все новости

Одного из спикеров «Слуги народа» облили водой

Нардеп «Слуги народа» поскандалил с мэром Конотопа, попытавшись облить того грязной водой

сегодня, 16:21
Автор:

Кравцев Сергей

Посещение народным депутатом от партии "Слуги народа" Александром Качурой сессии Конотопского горсовета закончилось тем, что между ним и мэром Конотопа Артемом Семенихиным возникла перепалка и толкотня. В итоге мэр Конотопа не сдержал эмоции и облил киевского гостя грязной водой. Об этом информирует портал "Комментарии", ссылаясь на свои источники в Конотопском горсовете.

Одного из спикеров «Слуги народа» облили водой

Артем Семенихин и Александр Качура - фото Depo.ua

Отметим, изначально Александр Качура, который в "Слуге народа" курирует Сумскую область, пожаловал на сессию горсовета, дабы упрекнуть мэра в упадке города, а именно в том, что неудовлетворительно работает целый ряд градообразующих предприятий, а сам мэр не реагирует на обращение народных избранников от "Слуги народа", которые представляют интересы своих избирателей. Далее Качура поднял вопрос некачественной питьевой воды в Конотопе. В подтверждение своих слов он продемонстрировал бутылку с мутной водой, которую он якобы набрал из крана в Конотопе.

В ответ Артем Семенихин, известный своими скандальными выходками, заявил, что нардеп, представляющий монобольшинство в Верховной Раде, должен знать, что на город из Киева практически не выделяются деньги. Семенихин закричал, что народный избранник не в себе и его нужно немного отрезвить. После этих слов он попытался облить нардепа водой, которую тот же и принес. После этого началась перепалка. Пришлось вмешаться охранникам, которые и разняли сцепившихся политиков.

Читайте также материал на портале "Комментарии" партия "Слуга народа" в стенах ВР: главные взлеты и падения политсилы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

Александр

сегодня, 15:39

Вполне заслужено!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ