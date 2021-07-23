Партия "Слуга народа" в стенах ВР: главные взлеты и падения политсилы

На днях украинская правящая партия "Слуга народа" отпраздновала свое двухлетие в парламенте. Специально для портала "Комментарии" эксперты оценили деятельность политической силы, а также подвели краткие итоги об успехах, провалах и невыполненных обещаниях "слуг".

Партия "Слуга народа" - фото из открытых источников

Политически партия себя дискредитировала в любом случае

Политолог Дмитрий Воронков оценивает деятельность партии "Слуга народа", как "много шума с минимум КПД":

"Партия больше ориентировалась скорее на инициативы популистского характера, поскольку на них был запрос в обществе. Речь идет о законе про импичмент, снятии неприкосновенности, сокращение депутатского корпуса (хоть до этого так и не дошло), обновление судебного состава. Однако, если анализировать эти реализованные инициативы, то это лишь "красивая обвертка", которую желал видеть электорат. В действительности там много подводных камней, которые с политической точки зрения только создают иллюзию выполненного обещания. А в действительности дают больше власти Президенту и его партии. Среди таких же популистских действий можно отметить и смену состава ТКГ по Донбассу, которая по факту ни к чему не привела и не могла привести. А также мнимая борьба с олигархатом", — говорит эксперт.

Среди достижений Дмитрий Воронков отмечает открытие рынка земли, принятие законодательства по всеукраинскому референдуму, изменения избирательного законодательства, диджитализацию, повышение уровня зарплат депутатам и чиновникам с целью минимизировать риски коррупции. Этот метод, по словам политолога, практикуется во многих странах Европы.

"А также я бы отметил защиту национальных интересов в виде наложения санкций на Медведчука и лишение его нефтепровода, — продолжает политолог, — Что касается закрытия "медведчуковских" каналов, то тут все неоднозначно. Определенные успехи есть в ПАСЕ по формированию коалиции союзников.

Кроме того, считает Дмитрий Воронков, в деятельности "слуг" существуют и провалы:



"Среди провалов — это игнорирование Конституционных норм, хотя это больше относится к президенту и ОП – конфликт с КС и роспуск парламента в день инаугурации. Отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, неудовлетворительная кампания по вакцинации, отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса, алогичная тактика в отношении локдаунов. Также отметил бы слабую проукраинскую позицию в виде сомнительных раннее предложений по Донбассу – на примере всяких капитуляционных "национальных платформ". И в целом в ТКГ делегация плавает из одной стороны в другую (уступки или защита). Слабая работа по деоккупации Крыма. Проигрыш по Северному потоку-2 на международной арене. Неудачная кадровая политика в отношении ТОП-менеджмента (на примере "Укрзализныци")", — подчеркивает эксперт.

Политолог уверен, что политически партия себя дискредитировала в любом случае, множеством разного рода скандалов со стороны "слуг", некомпетентностью кадров, внутренними конфликтами. Эти два года продемонстрировали, что обновление элиты не всегда дает результат, а скорее создает новые проблемы и может обернуться полной узурпацией власти. Здесь, по мнению Дмитрия Воронкова, скорее причина в компетентности.

"Слуга народа" - уникальное явление для украинской политики

По словам политолога Петра Олещука, партия "Слуга народа" — интересный феномен в новейшей украинской политике:

"Первоначально это был типичный электоральный политический проект, который должен конвертировать высокий персональный рейтинг новоизбранного президента Зеленского в мандаты Верховной Рады. Собственно, это и произошло на досрочных выборах Верховной Рады 2019 года. В то же время, "введение" в парламент более 226 депутатов автоматически не создало новую партию, а только запустило этот процесс. Завершением создания самой партии можно считать местные выборы прошлого года, когда СН смогли получить наибольшее среди партий-участников количество мандатов на разных уровнях. Очевидно, именно эти люди и стали реальным партийным активом, способствуя "развиртуализации" политической силы", — говорит эксперт.

Среди достижений партии "Слуга народа" за указанный период, политолог выделяет следующие:

1. Победив на выборах в ВР 2019 года, они, несмотря на многочисленные прогнозы, не "сдулись" до сих пор, оставаясь по всем социологическим оценкам номером один украинских политических рейтингов. Было немало подъемов и спадов, но, в общем, это уникальное явление для украинской политики.

2. СН может отчитываться по итогам работы в ВР о выполнении значительной части предвыборных обещаний. Среди наиболее знаковых решений — открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, отмена неприкосновенности для народных депутатов. В общем, знаковых решений было принято немало.

3. СН существенно изменила характер украинского политического дискурса, заняв позицию "центризма", оппонируя "крайним проявлениям", которые в последнее время продолжают маргинализироваться. На этом фоне нельзя обойти и проблемы политической силы, которые тоже остаются стабильными:

- зависимость от рейтинга президента Зеленского, с которым лишь и ассоциируется политическая сила, и рейтинг которого в значительной мере определяет и рейтинг политической силы;

- СН возникла как "виртуальная партия", существовавшая в большей степени "онлайн". Местные выборы изменили эту ситуацию, но нельзя сказать, что кардинально. Это является и плюсом, и минусом партии.

- проблемы идеологии остаются серьезными для СН. Продекларировав сначала в отдельных заявлениях "либертарианство", в партии в конце концов пришли к "центризму", что одновременно не является уже такой четкой идеологической формулой. Но это также общая политическая проблема.

"В общем, СН, которая ассоциируется с президентом Зеленским и возглавляемая Корниенко, оказалась не такой простой, как все другие предвыборные проекты. Например, успешный на своих первых выборах "Народный фронт" очень быстро маргинализировался и потерял всякую поддержку, но с СН падение рейтинга хоть и было, но отнюдь не катастрофическое, поэтому есть все основания полагать, что политический проект превращается в одного из основных игроков "партийного рынка", — резюмировал Петр Олещук.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты для издания высказали мнение о ІХ созыве украинского парламента спустя два года его деятельности.

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