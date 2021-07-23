Партия "Слуга народа" в стенах ВР: главные взлеты и падения политсилы

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Елизавета Черных
На днях украинская правящая партия "Слуга народа" отпраздновала свое двухлетие в парламенте. Специально для портала "Комментарии" эксперты оценили деятельность политической силы, а также подвели краткие итоги об успехах, провалах и невыполненных обещаниях "слуг".
Партия "Слуга народа" - фото из открытых источников
Политолог Дмитрий Воронков оценивает деятельность партии "Слуга народа", как "много шума с минимум КПД":
Среди достижений Дмитрий Воронков отмечает открытие рынка земли, принятие законодательства по всеукраинскому референдуму, изменения избирательного законодательства, диджитализацию, повышение уровня зарплат депутатам и чиновникам с целью минимизировать риски коррупции. Этот метод, по словам политолога, практикуется во многих странах Европы.
Кроме того, считает Дмитрий Воронков, в деятельности "слуг" существуют и провалы:
Политолог уверен, что политически партия себя дискредитировала в любом случае, множеством разного рода скандалов со стороны "слуг", некомпетентностью кадров, внутренними конфликтами. Эти два года продемонстрировали, что обновление элиты не всегда дает результат, а скорее создает новые проблемы и может обернуться полной узурпацией власти. Здесь, по мнению Дмитрия Воронкова, скорее причина в компетентности.
По словам политолога Петра Олещука, партия "Слуга народа" — интересный феномен в новейшей украинской политике:
Среди достижений партии "Слуга народа" за указанный период, политолог выделяет следующие:
1. Победив на выборах в ВР 2019 года, они, несмотря на многочисленные прогнозы, не "сдулись" до сих пор, оставаясь по всем социологическим оценкам номером один украинских политических рейтингов. Было немало подъемов и спадов, но, в общем, это уникальное явление для украинской политики.
2. СН может отчитываться по итогам работы в ВР о выполнении значительной части предвыборных обещаний. Среди наиболее знаковых решений — открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, отмена неприкосновенности для народных депутатов. В общем, знаковых решений было принято немало.
3. СН существенно изменила характер украинского политического дискурса, заняв позицию "центризма", оппонируя "крайним проявлениям", которые в последнее время продолжают маргинализироваться. На этом фоне нельзя обойти и проблемы политической силы, которые тоже остаются стабильными:
- зависимость от рейтинга президента Зеленского, с которым лишь и ассоциируется политическая сила, и рейтинг которого в значительной мере определяет и рейтинг политической силы;
- СН возникла как "виртуальная партия", существовавшая в большей степени "онлайн". Местные выборы изменили эту ситуацию, но нельзя сказать, что кардинально. Это является и плюсом, и минусом партии.
- проблемы идеологии остаются серьезными для СН. Продекларировав сначала в отдельных заявлениях "либертарианство", в партии в конце концов пришли к "центризму", что одновременно не является уже такой четкой идеологической формулой. Но это также общая политическая проблема.
Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты для издания высказали мнение о ІХ созыве украинского парламента спустя два года его деятельности.
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