«Объясните кто-нибудь Совсун, что она не в его вкусе»: блогеры о цветах для Шкарлета

Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун отправила букет цветов министру образования и науки Сергею Шкарлету с открыткой, о чем сообщила в своём Facebook.

Фото: Голос

Таким образом политик приветствовала появление в Раде сенсорной кнопки.

В открытке для министра образования написала: "С благодарностью за развитие парламентаризма в Украине". В сети креатив Совсун раскритиковали, назвав его "кризисом жанра".

"У депутатов "Голос" — кризис жанра. Совсун, каденцию которой в минобразовании, учителя называют "темными временами" никак не может смириться с тем, что ее кандидатуру на пост министра не захотели даже обсуждать. Ностальгируя за прошлыми временами и секретными лестницами между кабинетами, нардеп решила оказывать знаки внимания теперь уже Шкарлету. Объясните ей кто-нибудь, что такие, как она — не в его вкусе", — написал политолог Сергей Быков.

Он добавил, что "сюр с букетами и открыточками" неуместно считать "развитием парламентаризма". Скорее это свидетельствует об обратном.



"Весь этот сюр с букетами и открыточками Совсун, живущая за наши с вами налоги, ещё и умудряется называть "развитием украинского парламентаризма. Это д епутаты, которых мы заслужили...", — отметил Быков.

Стоит напомнить, что депутаты "Голоса" выступали против назначения Шкарлета министром, в надежде что эта должность будет отдана представителю их политической силы. Тем более, что сама Совсун уже была замминистра образования при прошлой власти.



В "Голосе" продолжают настаивать, что во время голосования за назначения министра не все депутаты в Раде голосования персонально. Доказательств этому они пока так и не предоставили.



Ранее "Комментарии" сообщали, сколько министр Шкарлет заработал за январь и декабрь.

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