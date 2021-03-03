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Главная Новости Политика Скандалы «Объясните кто-нибудь Совсун, что она не в его вкусе»: блогеры о цветах для Шкарлета
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«Объясните кто-нибудь Совсун, что она не в его вкусе»: блогеры о цветах для Шкарлета

В сети креатив Совсун раскритиковали, назвав его "кризисом жанра"

сегодня, 11:17
Автор:

Гриниченко Дима

Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун отправила букет цветов  министру образования и науки Сергею Шкарлету с открыткой, о чем сообщила в своём Facebook. 

«Объясните кто-нибудь Совсун, что она не в его вкусе»: блогеры о цветах для Шкарлета

Фото: Голос

Таким образом политик приветствовала появление в Раде сенсорной кнопки.

В открытке для министра образования написала: "С благодарностью за развитие парламентаризма в Украине". В сети креатив Совсун раскритиковали, назвав его "кризисом жанра".

"У депутатов "Голос" — кризис жанра. Совсун, каденцию которой в минобразовании, учителя называют "темными временами" никак не может смириться с тем, что ее кандидатуру на пост министра не захотели даже обсуждать.  Ностальгируя за прошлыми временами и  секретными лестницами между кабинетами, нардеп решила оказывать знаки внимания теперь уже Шкарлету. Объясните ей кто-нибудь, что такие, как она — не в его вкусе", — написал политолог Сергей Быков.

Он добавил, что "сюр с букетами и открыточками" неуместно считать "развитием парламентаризма". Скорее это свидетельствует об обратном.

"Весь этот сюр с букетами и открыточками Совсун, живущая за наши с вами налоги,  ещё и умудряется  называть "развитием украинского парламентаризма. Это депутаты, которых мы заслужили...", — отметил Быков. 

Стоит напомнить, что депутаты "Голоса" выступали против назначения Шкарлета министром, в надежде что эта должность будет отдана представителю их политической силы. Тем более, что сама Совсун уже была замминистра образования при прошлой власти. 

В "Голосе" продолжают настаивать, что во время голосования за назначения министра не все депутаты в Раде голосования персонально. Доказательств этому они пока так и не предоставили.

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько министр Шкарлет заработал за январь и декабрь. 


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Источник: https://www.facebook.com/100004096092659/posts/2407662582713588/?d=n
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