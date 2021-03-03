«Объясните кто-нибудь Совсун, что она не в его вкусе»: блогеры о цветах для Шкарлета

Язык
Coinspot 03.03.2021
BTC/USD
51692.01
ETH/USD
1609.70
LTC/USD
194.48
НБУ 03.03.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Голос" Инна Совсун отправила букет цветов министру образования и науки Сергею Шкарлету с открыткой, о чем сообщила в своём Facebook.
Фото: Голос
Таким образом политик приветствовала появление в Раде сенсорной кнопки.
В открытке для министра образования написала: "С благодарностью за развитие парламентаризма в Украине". В сети креатив Совсун раскритиковали, назвав его "кризисом жанра".
"У депутатов "Голос" — кризис жанра. Совсун, каденцию которой в минобразовании, учителя называют "темными временами" никак не может смириться с тем, что ее кандидатуру на пост министра не захотели даже обсуждать. Ностальгируя за прошлыми временами и секретными лестницами между кабинетами, нардеп решила оказывать знаки внимания теперь уже Шкарлету. Объясните ей кто-нибудь, что такие, как она — не в его вкусе", — написал политолог Сергей Быков.
Он добавил, что "сюр с букетами и открыточками" неуместно считать "развитием парламентаризма". Скорее это свидетельствует об обратном.
Стоит напомнить, что депутаты "Голоса" выступали против назначения Шкарлета министром, в надежде что эта должность будет отдана представителю их политической силы. Тем более, что сама Совсун уже была замминистра образования при прошлой власти.
В "Голосе" продолжают настаивать, что во время голосования за назначения министра не все депутаты в Раде голосования персонально. Доказательств этому они пока так и не предоставили.
Ранее "Комментарии" сообщали, сколько министр Шкарлет заработал за январь и декабрь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости