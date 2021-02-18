Сколько заработал министр образования Шкарлет за декабрь и январь

Стало известно, какой была заработная плата министра образования и науки Украины Сергей Шкарлета в декабре 2020 года и в январе 2021. Сумма многих увидит. Об этом рассказали в МОНУ в ответ на информационный запрос журналиста "Комментарией".

Фото: МОНУ

Таким образом, за декабрь 2020 года заработная плата министра Шкарлета составила всего 13 тысяч 894 гривны. За январь 2021 года чиновник получил больше – его зарплата составила 45 тысяч 8 гривен.

Сергей Шкарлет занимает пост министра образования и науки Украины с декабря 2020 года. До этого он несколько месяцев находился в статусе исполняющего обязанности.

Также занимал должность заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции. С 2008 года имеет звание профессора на кафедре менеджмента.

С мая 2010 года Шкарлет занимал должность ректора Черниговского государственного технологического университета. Он является автором 120 опубликованных научных работ. Под его научным руководством были защищены диссертации трех докторов наук и семи кандидатов экономических наук.

Назначение Шкарлета на пост министра образования сопровождалось скандалами и критикой. В 2020 года в его монографии и других научных работах нашли большие объемы академического плагиата.

Сам министр отрицал обвинения в плагиате и говорил, что даже в случае выявления подобных фактов он исключает для себя любые последствия. Он назвал данные о плагиате в его работах предметом спекуляции.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько заработал глава МВД Арсен Аваков за декабрь и январь.

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