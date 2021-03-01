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Главная Новости Политика Скандалы Ни Суркис, ни один нардеп из ОПЗЖ не дал голосов «за Майдан» в Раде
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Ни Суркис, ни один нардеп из ОПЗЖ не дал голосов «за Майдан» в Раде

Данные на сайте парламента не соответствуют сказанному Гордоном

сегодня, 20:30
Автор:

Станислав Молчанов

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Гордон по четвергам" в ответ на вопрос одного из зрителей начал отрицать тот факт, что Григорий Суркис голосовал против признания Майдана историческим событием. Об этом сообщает РБК-Украина.   

Ни Суркис, ни один нардеп из ОПЗЖ не дал голосов «за Майдан» в Раде

Фото из открытых источников

"Я вам скажу с полной ответственностью, Григорий Суркис против Майдана в Верховной раде не голосовал. Те, кто считают, что голосовал, вам надо посмотреть видеозапись: его в зале не было. Поэтому голосовать он, естественно, не мог", — ответил журналист. 

Впрочем, словам Гордона не соответствуют данным портала Верховной рады. В поддержку постановления  о "Заявлении ВРУ по поводу шестой годовщины начала Евромайдана и событий Революции Достоинства" (№2739) представители партии ОПЗЖ вообще не дали ни одного голоса. Часть депутатов отсутствовали, часть – воздержались. При голосовании за проект постановления в целом 17 из всей фракции проголосовали "против". Среди них: Григорий Суркис и Виктор Медведчук.

Стоит отметить, что журналиста Дмитрия Гордона связывают с семьей Суркиса давние дружеские отношения, и оба этого не скрывают.  На сайте "Гордон" можно отыскать множество "теплых" интервью братьев Сукисов и даже стихи одного Суркиса, посвящённые другому (брату). Издание "Гордон" эту информацию подавало как "эксклюзив".  

Отметим, что братья Суркисы также связаны с Виктором Медведчуком, который, как известно, недавно попал в список антироссийских санкций СНБО. Суркисы и Медведчук имеют общие активы в различных сферах. Кроме того, именно Суркисы летом прошлого года продали семье Медведчука долю (24,66%) в медиахолдинге 1+1. Не исключено, что именно на фоне "санкционных" событий Суркис мог попытаться предстать в СМИ "патриотом" и для этого мог обратиться за помощью к Гордону.  

Напомним, по данным Телеграмм-канала "Карточный Офис", Суркис организовывал встречу Медведчуку с главой СБУ Иваном Бакановым, чтобы решить вопрос "смягчения или отмены санкций".


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