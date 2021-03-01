Ни Суркис, ни один нардеп из ОПЗЖ не дал голосов «за Майдан» в Раде

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Станислав Молчанов
Журналист Дмитрий
Гордон в эфире программы "Гордон по четвергам" в ответ на вопрос
одного из зрителей начал отрицать тот факт, что Григорий Суркис голосовал
против признания Майдана историческим событием. Об этом сообщает
РБК-Украина.
Фото из открытых источников
Впрочем, словам
Гордона не соответствуют данным
портала Верховной рады. В поддержку постановления о "Заявлении ВРУ
по поводу шестой годовщины начала Евромайдана и событий Революции
Достоинства" (№2739) представители партии ОПЗЖ вообще не дали ни одного
голоса. Часть депутатов отсутствовали, часть – воздержались. При голосовании за
проект постановления в целом 17 из всей фракции проголосовали
"против". Среди них: Григорий Суркис и Виктор Медведчук.
Стоит отметить,
что журналиста Дмитрия Гордона связывают с семьей Суркиса давние дружеские
отношения, и оба этого не скрывают. На сайте "Гордон" можно
отыскать множество "теплых" интервью братьев Сукисов и даже стихи
одного Суркиса, посвящённые другому (брату). Издание "Гордон" эту информацию подавало
как "эксклюзив".
Отметим, что
братья Суркисы также связаны с Виктором Медведчуком, который, как известно,
недавно попал в список антироссийских санкций СНБО. Суркисы и Медведчук имеют
общие активы в различных сферах. Кроме того, именно Суркисы летом прошлого года продали семье Медведчука долю (24,66%) в медиахолдинге 1+1. Не исключено, что
именно на фоне "санкционных" событий Суркис мог попытаться предстать в СМИ "патриотом"
и для этого мог обратиться за помощью к Гордону.
Напомним, по
данным Телеграмм-канала "Карточный Офис", Суркис организовывал
встречу Медведчуку с главой СБУ Иваном Бакановым, чтобы решить вопрос
"смягчения или отмены санкций".
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