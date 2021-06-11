Геращенко поскандалила, увидев свою фотографию с Медведчуком

Уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях (2014-2019 годы) Ирина Геращенко устроила скандал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1". Поводом к этому стала фотография Геращенко с Медведчуком, которую показал один из участников программы.

Ирина Геращенко (фото из открытых источников)

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"Я прихожу в очень токсичную студию, отвечаю на очень токсичны вопрос. Я — смелый человек. Я пять лет отвечала на все ваши вопросы. Этот человек — Медведчук является владельцем вашего канала. Если вы хотите провести какое-то расследование, то проведите расследование слов госпожы Марченко, которая сказала, что Зеленский просился к нему ", — эмоционально комментировала увиденное фото Ирина Геращенко.

Бывшая уполномоченная Президента по мирному урегулированию на Донбассе показала и свое фото, где ее обнимает украинский узник, который только покинул стены Лефортово.

"Я очень благодарна за эту фотографию. Я хочу, чтобы вы и мою показали. Это — июнь 2016 года. Москва. Мы забираем двух заложников, которых привез с Лефортово именно Медведчук. Мне, единственному человеку здесь, которая пять лет вкладывала в это свою жизнь, вы хотите доказать, что мы делали не так, как надо .. Хорошо делайте так ", — кричала в студии разгневанная Геращенко.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Геращенко рассказала, как боевики издевались над украинцами, которые находились в плену. По ее словам, она уже передала новой прокуратуре информацию о сексуальных преступлениях в зоне конфликта. Очень многие мужчины и женщины пострадали от издевательств.

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