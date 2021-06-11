Геращенко поскандалила, увидев свою фотографию с Медведчуком

BTC/USD
36842.72
ETH/USD
2396.88
LTC/USD
164.73
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
33.05
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях (2014-2019 годы) Ирина Геращенко устроила скандал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1". Поводом к этому стала фотография Геращенко с Медведчуком, которую показал один из участников программы.
Ирина Геращенко (фото из открытых источников)
Нардепка от "Евросолидарности" вспыхнула, как спичка.
Бывшая уполномоченная Президента по мирному урегулированию на Донбассе показала и свое фото, где ее обнимает украинский узник, который только покинул стены Лефортово.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Геращенко рассказала, как боевики издевались над украинцами, которые находились в плену. По ее словам, она уже передала новой прокуратуре информацию о сексуальных преступлениях в зоне конфликта. Очень многие мужчины и женщины пострадали от издевательств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости