Не достойна быть нардепом: Третьякову могут отстранить от заседаний и лишить должности главы комитета

Народную избранницу от партии "Слуга народу" Галину Третьякову могут отстранить от участия в заседаниях парламента на пять дней, а также лишить ее должности председателя Комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов. Об этом корреспонденту портала "Комментарии" сообщил народный депутат из группы "За майбутне" Тарас Батенко, комментируя высказывания Третьяковой касаемо смерти нардепа Антона Полякова.

Галина Третьякова - фото из открытых источников

"Такое дерзкое поведение не могло быть проигнорировано. Мы собрали подписи всех председателей фракций и депутатских групп парламента, кроме "Слуги народа", и обратились к главе Верховной рады и главе Регламентного комитета касаемо отзыва Третьяковой с должности главы профильного комитета", — заявил Тарас Батенко.

Депутат подчеркнул, что такое поведение коллеги шокировало его и, по его мнению, Третьякова и вовсе не достойна быть народным депутатом Украины.

"Вчера Поляков до последнего боролся в этом сессионном зале — за пенсионеров, за тарифы... Я считаю, что это люди просто аморальные, не имеющие ни стыда ни совести", — сказал Батенко.

Отметим, что в пятницу, 8 октября, стало известно о гибели народного депутата Антона Полякова. "Слуга народа" Галина Третьякова отреагировала на трагическое известие, написав в партийном чате, что смерть нардепа "это минус один враг". Народные депутаты в зале Рады начали кричать "Ганьба" в адрес Третьяковой, после чего она попросила у Руслана Стефанчука реплику. Комментируя инцидент она заявила, что это свобода слова, после чего ей выключили микрофон, а Стефанчук вызвал к себе в кабинет всех глав фракций.









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