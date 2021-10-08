Не достойна быть нардепом: Третьякову могут отстранить от заседаний и лишить должности главы комитета

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Елизавета Черных
Народную избранницу от партии "Слуга народу" Галину Третьякову могут отстранить от участия в заседаниях парламента на пять дней, а также лишить ее должности председателя Комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов. Об этом корреспонденту портала "Комментарии" сообщил народный депутат из группы "За майбутне" Тарас Батенко, комментируя высказывания Третьяковой касаемо смерти нардепа Антона Полякова.
Галина Третьякова - фото из открытых источников
Депутат подчеркнул, что такое поведение коллеги шокировало его и, по его мнению, Третьякова и вовсе не достойна быть народным депутатом Украины.
Отметим, что в пятницу, 8 октября, стало известно о гибели народного депутата Антона Полякова. "Слуга народа" Галина Третьякова отреагировала на трагическое известие, написав в партийном чате, что смерть нардепа "это минус один враг". Народные депутаты в зале Рады начали кричать "Ганьба" в адрес Третьяковой, после чего она попросила у Руслана Стефанчука реплику. Комментируя инцидент она заявила, что это свобода слова, после чего ей выключили микрофон, а Стефанчук вызвал к себе в кабинет всех глав фракций.
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