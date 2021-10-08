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"Минус один враг" нардеп Галина Третьякова о смерти Антона Полякова

Комментируя инцидент она заявила, что это свобода слова

сегодня, 12:08
Автор:

Денис Подставной

Народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова  в партийном чате написала, что смерть Антона Полякова "это минус один враг". Об этом сообщил с трибуны Верховной Рады глава ГО "За майбутнє" Игорь Палица. 

"Минус один враг" нардеп Галина Третьякова о смерти Антона Полякова

Галина Третьякова. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Народные депутаты в зале Рады начали кричать "Ганьба" в адрес Третьяковой, после чего она попросила у Стефанчука реплику.

Комментируя инцидент она заявила, что это свобода слова, после чего ей выключили микрофон, а Стефанчук вызвал к себе в кабинет всех глав фракций. 

"Когда люди, что борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку Конституцией  считают, что они могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор — это вам", заявила Третьякова. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что бывший представитель президентской фракции "Слуга народа" Антон Поляков сегодня был найден без признаков жизни. Такую информацию сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Также он  высказал надежду, что сотрудникам правоохранительных органов удастся установить все обстоятельства происшествия. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу Она  должна будет точную установить причину смерти.

Также "Комментарии" информировали о том, что водитель такси, который подвозил нардепа Антона Полякова в тот злосчастный вечер рассказал о том, что произошло с мужчиной в его автомобиле. Сообщается, что в один момент мужчине стало очень плохо. Его тошнило, политик не мог держать себя в руках, у него даже начались судороги. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://comments.ua/
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