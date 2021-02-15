«Не читает документы, а слушает отбросов»: Зеленского упрекнули за увольнение директора НАБУ

Увольнение нынешнего директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника понесет за собой серьезные негативные последствия. Такого мнения о поддержке Кабмином соответствующего законопроекта председатель правления "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Сытника хотят уволить с должности главы НАБУ. Фото: nabu

Как сообщил чиновник, сегодня, 13 февраля, документ, предусматривающий изменение процесса избрания нового главы НАБУ, был проголосован членами КМУ. Возмущение Шабунина объясняется тем, что отныне проект закона содержит правку, которая позволит уволить Артема Сытника с занимаемой должности.

Как утверждает Шабунин со ссылкой на собственные источники, такое решение принадлежит лично президенту Владимиру Зеленскому. По мнению чиновника, подобные действия являются непосредственной реакцией на начало расследования агентами НАБУ возможной коррупции в вопросе закупки вакцин от коронавируса.

При этом Виталий Шабунин отмечает, что в антикоррупционное бюро с соответствующим заявлением о возможных нарушениях закупок представителями Минздрава обратилось ГП "Медзакупівлі". Регистрация производства состоялась несколько дней назад и никаких следственных действий еще не происходило.

"Я не очень понимаю, чем или кем руководствуется Зеленский. Хочет повесить на Сытника провал вакцинации? Правда верит, что это директора НАБУ ответственность?" — возмущается Шабунин.

Представитель НАБУ уверен — такое решение связано с тем, что Зеленский преимущественно прислушивается к рекомендациям членов своей команды, а сам не изучает документы, попадающие к нему в руки. Именно поэтому, уверен Шабунин, Зеленского "развели как ребенка".

Вероятное увольнение Сытника может стать, по мнению чиновника, окончательной потерей международного доверия, ведь это прямое вмешательство в действие антикоррупционных органов страны. Шабунин убежден, благодаря этому законопроекту Украина может попрощаться с деньгами от МВФ, который еще перед этим отказался предоставлять транш за недостаточного количества реформ, и с хорошими отношениями с США. Зато у правительства и рядовых граждан добавится проблем в вопросах евроинтеграции и вступления в НАТО. Такое развитие событий связано исключительно с тем, что Зеленский, будучи президентом, "вместо читать документы слушает разного рода отбросов".

"Кстати, предложенная процедура гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему Директора. Конкурсная комиссия: 3-х членов делегирует СНБО, 6 — КМУ (из них 3 международные эксперты)", — среди прочего отметил Виталий Шабунин.

Следует отметить, что на ситуацию уже отреагировал главы Минюста Денис Малюська. Как отметил чиновник, он поддерживает нынешнего директора НАБУ Сытника, но считает допустимым сокращение периода его полномочий. По сообщению Малюськи, документ, который поддержали в Кабмине, в течение месяца обсуждали и согласовывали с членами Международного валютного фонда.

Проблема заключается в том, что, по решению Конституционного суда, Сытник считается незаконно назначенным главой НАБУ. Через его пребывание в должности Украина могла окончательно потерять любые связи с МВФ.

В любом случае соответствующий законопроект, предусматривающий новую процедуру назначения главы Бюро, еще должны поддержать народные депутаты.

Напомним, ранее "Комментарии" разбирались в причинах расследования НАБУ по закупке вакцины — кто и почему пытается "слить" главы Минздрава Максима Степанова.

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