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Назначение 25-летней блондинки замминистра соцполитики: буду ли кадровые "наказания" в Правительстве

Юрий Романенко убежден, что скандальное назначение – это ответственность руководителя Правительства

17 июля 2022, 23:47
Автор:

Лиля Воробьева
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После скандального назначения 25-летней блондинки на должность заместителя в Министерстве соцполитики по европейской интеграции, которое шокировало украинское общество, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, возможно, также стоит приготовиться к кадровым изменениям. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook блоггер и основатель информационного портала "Волна" Юрий Романенко.

Назначение 25-летней блондинки замминистра соцполитики: буду ли кадровые "наказания" в Правительстве

Блогер заговорил о кадровых ротациях в Правительстве (фото из открытых источников)

Юрий Романенко убежден, что скандальное назначение – это ответственность руководителя Правительства.

"Хорошо, раз у нас сегодня вечер откровений и резких кадровых рокировок. В Кабмине говорят, что появление 25-летней девушки на должность замминистра связано с тем, что она была девушкой сына Лазебной, которая возглавляет это министерство. Когда косяк всплыл, то Лазебная подала в отставку. А реально это — косяк Шмыгаля, кто утверждает заместителей министров. Возможно, Шмыгалю следует также подготовиться к телепортации", — написал блоггер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 25-летняя блондинка стала новым замминистра соцполитики. О новом назначении в Министерстве соцполитики по вопросам европейской интеграции сообщил в Facebook бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его информации, у назначенного заместителя министра никакого опыта работы в сфере госуправления и соцполитики. В ответе на запрос издания "Українські новини" сообщили в Минсоцполитики. Молодая и привлекательная чиновница будет получать зарплату в размере 68 643 гривны в месяц, без учета надбавок и премий. В то же время месячный оклад президента Украины по состоянию на январь 2022 года – 28 тысяч гривен, что в 2,5 раза меньше оклада заместителя министра соцполитики.



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Источник: https://www.facebook.com/100000352217065/posts/pfbid09MDhm9WFFtxUpn2NkjLPKHMJPAXFZh9GFamwAWCMeqiSBc39PpecjC4BiE4aixzcl/
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