Нардепа заметили в Раде с сумкой за 2,6 тысячи долларов (ФОТО)

В социальных сетях пользователи заметили, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Антонина Славицкая пришла на заседание парламента с сумкой известного бренда Gucci. Цена брендовой вещи может достигать 2,6 тысячи долларов (около 72 тысяч гривен). Снимок нардепа опубликовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент "Букв" Ян Доброносов сегодня, 14 апреля.

Антонина Славицкая. Фото из открытых источников

Так, в комментариях к публикации пользователи тут же обратили внимание на сумку популярной марки Gucci, которая крупным планом запечатлена на одной из обнародованных фотографий. В Интернете цена модной вещи превышает 2,5 тысячи долларов. Правда, на одном из сайтов сейчас действуют скидки, и цена сумки, похожей на ту, с которой сфотографировали Славицкую, снижена до 1,9 тысячи долларов (около 53 тысяч гривен).

Напомним, народный депутат Виктория Кинзбурская от партии "Слуга народа" призналась, откуда взяла брендовую сумку Prada. Так, однажды в парламенте Кинзбурскую заметили с дорогой сумкой Prada. По ее словам, вещь оказалась не ее собственностью, а она взяла мамину сумку, которую та, приезжая из Израиля в гости к дочери, попросту забыла. "Слуга народа" считает, что не имеет значения, во что одет народный депутат. По ее мнению, если кто-то из народных депутатов ранее носил брендовые вещи, то может продолжать одевать их в парламент, а не быть лицемером.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена топ-чиновника из НАБУ Гизо Углавы похвасталась сумкой за четверть миллиона гривен. Скриншоты успели сделать пользователи соцсетей. После того, как фото "всплыло" в Сети, женщина удалила свой профиль в Facebook.

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