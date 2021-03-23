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Главная Новости Политика Скандалы Жена топ-чиновника из НАБУ Гизо Углавы похвасталась сумкой за четверть миллиона гривен (ФОТО)
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Жена топ-чиновника из НАБУ Гизо Углавы похвасталась сумкой за четверть миллиона гривен (ФОТО)

После того, как фото всплыло в Сети, женщина удалила свой профиль в Facebook

сегодня, 15:34
Автор:

Станислав Молчанов

Жена первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы похвасталась в сети люксовой сумкой Royal Garden, цена на которую стартует от 250 тысяч гривен. На фото, которое Тамара Авалиани опубликовала у себя в Facebook, в этой сумке сидит их собака – щенок породы мальтипу за 100 тысяч гривен. Скриншоты появились в нескольких Telegram-каналах.

Жена топ-чиновника из НАБУ Гизо Углавы похвасталась сумкой за четверть миллиона гривен (ФОТО)

Фото из открытых источников

Стоимость дорогого аксессуара и породистого питомца уже сопоставили с месячной зарплатой первого заместителя директора НАБУ. Оклад Углавы, по официальным данным, составляет 139 694 гривен.

Жена топ-чиновника из НАБУ Гизо Углавы похвасталась сумкой за четверть миллиона гривен (ФОТО) - фото 2
Жена топ-чиновника из НАБУ Гизо Углавы похвасталась сумкой за четверть миллиона гривен (ФОТО) - фото 3

После того, как эта информация появилась в Telegram-каналах, супруга Гизо Углавы удалила свой профиль в Facebook, а сам топ-чиновник полностью скрыл всю информацию на своей странице.

Напомним, Гизо Углава получил украинское гражданство в 2015 году. Тогда же он стал первым заместителем директора НАБУ Сытника. Ранее работал в Грузии в команде Михеила Саакашвили. Жена и двое детей Углавы так и не переехали в Украину. Они продолжают жить в Грузии.


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