Жена топ-чиновника из НАБУ Гизо Углавы похвасталась сумкой за четверть миллиона гривен (ФОТО)

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Станислав Молчанов
Жена первого
заместителя директора НАБУ Гизо Углавы похвасталась в сети люксовой сумкой
Royal Garden, цена на которую стартует от 250 тысяч гривен. На фото, которое
Тамара Авалиани опубликовала у себя в Facebook, в этой сумке сидит их собака –
щенок породы мальтипу за 100 тысяч гривен. Скриншоты появились в нескольких Telegram-каналах.
Фото из открытых источников
Стоимость дорогого аксессуара и породистого питомца уже сопоставили с месячной зарплатой первого заместителя директора НАБУ. Оклад Углавы, по официальным данным, составляет 139 694 гривен.
После того, как
эта информация появилась в Telegram-каналах, супруга Гизо Углавы удалила свой
профиль в Facebook, а сам топ-чиновник полностью скрыл всю информацию на своей
странице.
Напомним, Гизо
Углава получил украинское гражданство в 2015 году. Тогда же он стал первым
заместителем директора НАБУ Сытника. Ранее работал в Грузии в команде Михеила
Саакашвили. Жена и двое детей Углавы так и не переехали в Украину. Они
продолжают жить в Грузии.
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