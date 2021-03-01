Нардеп Рабинович попал в очередной скандал, за который может сесть в тюрьму

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Вадим Рабинович попал в очередной скандал, за который он может подвергнуться уголовному преследованию. На своей странице в Facebook политик опубликовал карту Украины без Крыма, тем самым отрицая территориальную целостность нашей страны.

Фото: скриншот

Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма, тем самым признавая российскую оккупацию полуострова и отрицая территориальную целостность нашей страны. За это ему может грозить уголовное преследование и реальный срок.

Картинка, которую опубликовал Рабинович, также является визуальным сопровождением российской пропаганды против Украины, где поднимается вопрос "ущемления русскоязычных".

Ранее за подобный поступок СБУ открыла уголовное дело против скандального блогера Анатолия Шария, который также опубликовал карту Украины без территории Крыма.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры.

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не был признан Украиной и странами-членами международного сообщества. Через несколько дней президент России Владимир Путин, вопреки всем нормам международного права, подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

После оккупации Крыма в апреле 2014 года Россия начала вооруженную агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая продолжается до сих пор.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Украина сможет вернуть Донбасс под контроль.

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