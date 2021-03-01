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Нардеп Рабинович попал в очередной скандал, за который может сесть в тюрьму

За это Рабиновичу может грозить уголовное преследование

сегодня, 11:02
Автор:

Гриниченко Дима

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Вадим Рабинович попал в очередной скандал, за который он может подвергнуться уголовному преследованию. На своей странице в Facebook политик опубликовал карту Украины без Крыма, тем самым отрицая территориальную целостность нашей страны.

Нардеп Рабинович попал в очередной скандал, за который может сесть в тюрьму

Фото: скриншот

Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма, тем самым признавая российскую оккупацию полуострова и отрицая территориальную целостность нашей страны. За это ему может грозить уголовное преследование и реальный срок.

Картинка, которую опубликовал Рабинович, также является визуальным сопровождением российской пропаганды против Украины, где поднимается вопрос "ущемления русскоязычных". 

Нардеп Рабинович попал в очередной скандал, за который может сесть в тюрьму - фото 2

Ранее за подобный поступок СБУ открыла уголовное дело против скандального блогера Анатолия Шария, который также опубликовал карту Украины без территории Крыма.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры.

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не был признан Украиной и странами-членами международного сообщества. Через несколько дней президент России Владимир Путин, вопреки всем нормам международного права, подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

После оккупации Крыма в апреле 2014 года Россия начала вооруженную агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая продолжается до сих пор. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Украина сможет вернуть Донбасс под контроль.

Читайте также, что будет с Украиной при президенте Байдене. 


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Источник: https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1687885048048185?__tn__=%2CO*F
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