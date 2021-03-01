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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук рассказал, что будет с Украиной при президенте Байден
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Кравчук рассказал, что будет с Украиной при президенте Байден

Кравчук никогда не слышал подобного от Трампа

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Глава украинской делегации. в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, как изменилась риторика Европейского союза и Соединенных Штатов в отношении Украины после прихода к власти президента Джо Байдена. Об этом он сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle".

Кравчук рассказал, что будет с Украиной при президенте Байден

Фото: White House

По словам Кравчука, риторика американцев и европейцев в отношении Украины и конфликта на Донбассе в частности меняется из-за результатов переговорного процесса в Минской и Нормандском форматах. 

Он заявил, что на протяжении двух лет чувствовал влияние российской пропаганды в Европе и сказал, что Владимиру Путину удалось одурманить европейцев и заставить их поверить в то, что в Украине происходит внутренний конфликт. 

Первый президент сказал, что на сегодняшний день, политика европейцев изменилась. Также он уверен в том, что после прихода к власти нового президента США Джо Байдена, политика американцев в отношении Украины существенно изменится. 

Кравчук подчеркнул, что американская политика на украинском направлении меняется уже сегодня, ведь за годы президентства Дональда Трампа он никогда не слышал заявлений, которые делает Байден. В частности, о летальном оружии, Крыме и Донбассе. 

Глава украинской делегации сказал, что Байден обещает поддерживать Украину всеми силами для того, чтобы Россия покинула наши территории.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. До него главой делегации дважды был второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что территорию Украины используют как полигон для испытаний.

Читайте также о визите Джо Байдена в Украину. 


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Источник: https://www.dw.com/ru/leonid-kravchuk-vojna-ne-zakonchitsja-poka-evropa-i-ssha-ne-zastavjat-rossiju-ujti-iz-donbassa/av-56719767
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