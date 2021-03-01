Кравчук рассказал, что будет с Украиной при президенте Байден

Глава украинской делегации. в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, как изменилась риторика Европейского союза и Соединенных Штатов в отношении Украины после прихода к власти президента Джо Байдена. Об этом он сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle".

Фото: White House

По словам Кравчука, риторика американцев и европейцев в отношении Украины и конфликта на Донбассе в частности меняется из-за результатов переговорного процесса в Минской и Нормандском форматах.

Он заявил, что на протяжении двух лет чувствовал влияние российской пропаганды в Европе и сказал, что Владимиру Путину удалось одурманить европейцев и заставить их поверить в то, что в Украине происходит внутренний конфликт.

Первый президент сказал, что на сегодняшний день, политика европейцев изменилась. Также он уверен в том, что после прихода к власти нового президента США Джо Байдена, политика американцев в отношении Украины существенно изменится.

Кравчук подчеркнул, что американская политика на украинском направлении меняется уже сегодня, ведь за годы президентства Дональда Трампа он никогда не слышал заявлений, которые делает Байден. В частности, о летальном оружии, Крыме и Донбассе.

Глава украинской делегации сказал, что Байден обещает поддерживать Украину всеми силами для того, чтобы Россия покинула наши территории.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. До него главой делегации дважды был второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что территорию Украины используют как полигон для испытаний.

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