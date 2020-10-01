Верещук послала Тищенко нах...й: причиной для конфликта послужила продажа мест в списках на выборах

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и депутат в мэры Киева Ирина Верещук призналась, что послала буквально нах...й своего однопартийца Николая Тищенко, который назначил представителей старой олигархической системы в списки на округах. Об этом она рассказала в интервью Олесе Бацман, опубликованном на YouTube.

Так, по словам политика, она по-прежнему считает, что поступила правильно, так как это был эмоциональный порыв совести.

"В ответ на мои слова Тищенко встал и пошел. Говорят, он пошел жаловаться президенту, но, видимо, его слова на президента не сильно воздействовали. Мне тяжело возразить, когда я права. Как я должна смотреть людям в глаза и говорить: "Вот эти, вот эти, называя фамилии, за них надо голосовать"? И люди будут знать, что мы продали места в списках на выборы, как и все старые партии. Путь другие продают, а мы — партия власти. Мы не можем эти заниматься, у нас не может быть кумовства и братовства", — заметила Верещук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах конфликта между однопартийцами Ирины Верещук и Николаем Тищенко накануне выборов в Киевсовет.

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