Верещук послала Тищенко нах...й: причиной для конфликта послужила продажа мест в списках на выборах

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Екатерина Белоброва
Народный депутат от фракции "Слуга народа" и депутат в мэры Киева Ирина Верещук призналась, что послала буквально нах...й своего однопартийца Николая Тищенко, который назначил представителей старой олигархической системы в списки на округах. Об этом она рассказала в интервью Олесе Бацман, опубликованном на YouTube.
Так, по словам политика, она по-прежнему считает, что поступила правильно, так как это был эмоциональный порыв совести.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах конфликта между однопартийцами Ирины Верещук и Николаем Тищенко накануне выборов в Киевсовет.
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